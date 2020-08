FC Bayern München gegen Olympique Lyon im Free-TV sehen, geht das?

Heute spielt der FC Bayern München im Halbfinale der Champions League gegen Olympique Lyon, doch wird die Partie überhaupt im Free-TV übertragen?

Im Halbfinale der spielt der FC Bayern München gegen Olympique Lyon. Die Partie wird heute Abend um 21 Uhr angepfiffen.

Nach einem der spektakulärsten Champions-League-Spiele der Geschichte steht der FC Bayern im Halbfinale der Königsklasse. Das 8:2 gegen den wird vielleicht auch dem heutigen Gegner aus , , etwas Angst machen. Wobei man sagen muss, dass Lyon auch verdient im Halbfinale steht. Wer und aus dem Wettbewerb kegelt, der steht zurecht im Halbfinale.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, ob gegen Olympique Lyon heute im Free-TV übertragen wird.

FC Bayern München gegen Olympique Lyon heute im Free-TV sehen, geht das? Die Details

Wettbewerb UEFA Champions League (Halbfinale) Datum 19. August 2020 Anstoß 21 Uhr Ort Lissabon

FC Bayern München gegen Olympique Lyon heute im Free-TV sehen, geht das?

Die UEFA vergibt jährlich die Rechte an der Übertragung der Champions League. Die Königsklasse ist nach der Weltmeisterschaft der wichtigste Wettbewerb im Fußball, dementsprechend teuer sind die Übertragungsrechte. Die Rechte werden für Summen verkauft, die sich die öffentlich-rechtlichen Sender und die Privatsender kaum noch leisten können. Für die 2019/20er-Saison konnten sich der Pay-TV-Sender Sky und der Streamingdienst DAZN die Übertragungsrechte an der Champions League sichern.

FC Bayern München gegen Olympique Lyon wird nicht im Free-TV gezeigt, was sind die Optionen?

Da weder Sky noch DAZN im Free-TV senden, gibt es die Partie dort leider auch nicht zu sehen. Über Sky könnt Ihrdie Königsklasse im Pay-TV gucken oder über DAZN im LIVE-STREAM. Falls Ihr Neukunde bei DAZN seid, müsst Ihr keinen Cent für die Übertragung bezahlen.

FC Bayern München gegen Olympique Lyon heute live im Pay-TV

Sky geht auf Sky Sport 1 HD oder UHD um 19.30 Uhr auf Sendung. Moderator Sebastian Hellmann und die Experten Lothar Matthäus und Erik Meijer führen Euch durch die Vorberichterstattung. Das Spiel wird von Wolff Fuss kommentiert. Sky bietet aktuell das Sport-Paket für 17,50 Euro im Monat an, allerdings benötigt Ihr einen Sky-Receiver, um den Sender empfangen zu können.

FC Bayern München gegen Olympique Lyon heute im LIVE-STREAM auf DAZN

Um das Spiel kostenlos zu sehen, müsst Ihr den Gratismonat bei DAZN aktivieren. Der Streamingdienst geht um 20.45 Uhr online und zeigt die Partie über die volle Länge. Moderator Alex Schlüter übernimmt den Vorbericht, Marco Hagemann und Experte Per Mertesacker kommentieren das Halbfinale.

FC Bayern München gegen Olympique Lyon im LIVE-STREAM bei DAZN sehen: So geht’s

Über diesen Link gelangt Ihr direkt zur Übertragung, nachdem Ihr Euch registriert und eingeloggt habt, kann auch direkt schon losgehen. Angenehm ist es zudem, die Übertragung über die DAZN-App zu schauen, die es für den Laptop, das Smartphone, das Tablet, die PlayStation und den Smart-TV gibt.

FC Bayern München gegen Olympique Lyon im LIVE-STREAM bei DAZN: Alle Links zum Download

Hier haben wir die Links zum Download der App:

FC Bayern München gegen Olympique Lyon heute live im LIVE-STREAM bei Sky

Sky bietet neben der TV-Übertragung auch einen LIVE-STREAM an: Über Sky Go und Sky Ticket erlebt Ihr die Champions League im Stream. Das Programm des Streams ist identisch mit dem der TV-Übertragung.

FC Bayern München gegen Olympique Lyon im LIVE-STREAM bei Sky Go

Jeder Sky-Kunde hat automatisch Zugriff auf Sky Go. Nach dem Herunterladen der App müsst Ihr Euch nur noch anmelden – und schon kann’s losgehen.

FC Bayern München gegen Olympique Lyon im LIVE-STREAM bei Sky Ticket

Wer kein Sky-Kunde ist und es in Zukunft auch nicht werden will, der bekommt mit Sky Ticket für 29,99 Euro im Monat trotzdem Zugang zur Champions League. Der Vorteil hier ist, dass Ihr das Ticket jederzeit kündigen könnt. Alle weiteren Infos zu Sky Ticket findet Ihr hier.

FC Bayern München gegen Olympique Lyon heute live: Die Highlights

Falls Ihr heute Abend keine Zeit habt, die CL zu sehen, dann könnt Ihr Euch die Highlights auf DAZN gönnen.

Neben der Champions League laufen auf DAZN auch andere Wettbewerbe, wie zum Beispiel die , , La Liga, , , NFL, NBA und NHL.

Nach dem Probemonat kostet das Abonnement von DAZN 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro als Jahresabo. DAZN ist jederzeit kündbar.

FC Bayern München gegen Olympique Lyon im LIVE-TICKER

Mit dem kostenlosen LIVE-TICKER von Goal bleibt Ihr immer auf dem Laufenden, was das Spiel in Lissabon betrifft. Fast in Echtzeit wird über die wichtigsten Ereignisse der Partie berichtet. Gepaart mit interessanten Statistiken ist der Ticker eine gute Ergänzung zur Liveübertragung von Sky oder DAZN – schaut mal rein!

FC Bayern München gegen Olympique Lyon heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick