FC Bayern München - Neuers Kaderbreiten-These im Faktencheck: In einer Hinsicht liegen die 2013er vorne

Laut Kapitän Manuel Neuer ist die Kaderbreite ein wichtiger Faktor beim aktuellen Triumphzug des FC Bayern München. Folgt das zweite Triple nach 2013?

Angesprochen auf Vergleiche mit der Triple-Mannschaft von 2013 sagte Kapitän Manuel Neuer vom nach dem 3:0-Sieg im Champions-League-Halbfinale gegen (die Highlights im Video): "Wir sind in der Breite besser aufgestellt." Stimmt das?

FC Bayern: Die Tor-Kaderbreite im Vergleich 2013/2020

Stammbesetzung 2012/13 in der entscheidenden CL-Phase: Manuel Neuer

Ersatzspieler 2012/13 (mit mindestens 90 Spielminuten): Tom Starke

Stammbesetzung 2019/20 in der entscheidenden CL-Phase: Manuel Neuer

Ersatzspieler 2019/20 (mit mindestens 90 Spielminuten): Sven Ulreich

Sowohl 2013 als auch 2020 heißt der Stammtorwart des FC Bayern Manuel Neuer. Seines Zeichens ein passionierter Kaderbreitenliebhaber – jedoch nur, sofern die Position des Torwarts nicht betroffen ist. Diesbezüglich verabscheut Neuer ernsthafte Rivalen und vor allem solche mit Ansprüchen auf Einsätze.

Vor einigen Monaten erdreistete sich der FC Bayern bekanntlich, mit Alexander Nübel einen potenziellen Herausforderer zu verpflichten und diesem zu allem Überfluss angeblich 15 Pflichtspieleinsätze pro Saison zuzusichern. Neuer soll daraufhin intern kommuniziert haben, nicht einmal auf ein einziges Freundschaftsspiel verzichten zu wollen. "Ich bin kein Statist, sondern Protagonist. Ich möchte immer spielen", tönte er.

Praktisch also für Neuer, dass er sowohl 2013 als auch 2020 einen Ersatztorwart hatte beziehungsweise hat, der diesen Anspruch nicht in Frage stellt, sich still einordnet und immer wieder brav hervorhebt, dass Neuer übrigens der beste Torwart der Welt sei. 2013 handelte es sich dabei um den 32-jährigen Tom Starke, einst Stammkeeper bei der TSG Hoffenheim. 2020 um den 32-jährigen Sven Ulreich, einst Stammkeeper beim .

"Womit ich zufrieden bin, ist der Fakt, dass ich Teil dieser außergewöhnlichen Mannschaft sein darf", sagte Starke mal bei 11Freunde. "Nur weil ich nicht auf dem Platz stehe, heißt es doch nicht, dass ich keinen Anteil an den Erfolgen meiner Mannschaft habe." Musik in Neuers Ohren, genau solche Sätze will er hören – und von Ulreich gibt es sicherlich ähnliche.

Starke machte im Laufe der Saison 2012/13 jedenfalls vier (zum jeweiligen Zeitpunkt irrelevante) Pflichtspiele und kassierte sowohl gegen Hoffenheim, den und den (jeweils in der ) als auch gegen den (im ) kein einziges Gegentor. Ulreich kam in dieser Saison nur beim 3:1 gegen den SC Freiburg am vorletzten Spieltag zum Einsatz. Beide wurden kaum gebraucht, lieferten aber ab, wenn doch.

Goal-Wertung: Remis, 1:1.

Quelle: Imago Images / Poolfoto

FC Bayern: Die Abwehr-Kaderbreite im Vergleich 2013/2020

Stammbesetzung 2012/13 in der entscheidenden CL-Phase: Philipp Lahm, Jerome Boateng, Dante, David Alaba

Ersatzspieler 2012/13 (mit mindestens 90 Spielminuten): Daniel van Buyten, Holger Badstuber, Rafinha, Diego Contento

Stammbesetzung 2019/20 in der entscheidenden CL-Phase: Joshua Kimmich, Jerome Boateng, David Alaba, Alphonso Davies

Ersatzspieler 2019/20 (mit mindestens 90 Spielminuten): Benjamin Pavard, Niklas Süle, Lucas Hernandez, Alvaro Odriozola

Völlig unabhängig von ihren fußballerischen Fähigkeiten waren die Abwehr-Ersatzspieler von 2013 auf jeden Fall breiter aufgestellt als ihre Nachfolger aus dem Jahr 2020.

Ersatz-Rechtsverteidiger Rafinha konnte beispielsweise wunderbar singen und tat das mit größter Wonne bei Titelfeiern auf dem Marienplatz. Seine Versionen von "Volare", "Hey Baby" und "Ai Se Eu Te Pego" standen den Originalen kaum nach und waren sogar deutlich melodischer als etwa die Interpretation "Und Pokal auch" von Stammspieler Dante.

Neben seiner Tätigkeit als Ersatz-Innenverteidiger fungierte Daniel van Buyten (gemeinsam mit David Alaba) als bester Freund und Spaßkumpan von Franck Ribery. Wichtig war das, weil Ribery in Wohlfühl-Atmosphären am besten funktionierte. Außerdem war van Buyten bei Rückständen in entscheidenden Spielen ein talentierter Einwechsel-Sturmbrecher. Als solcher war er 2013 jedoch nicht gefragt, da es der FC Bayern konsequent vermied, in solche Situationen zu geraten.

Bleiben noch Diego Contento und Holger Badstuber, die nicht nur Abwehrspieler, sondern auch sogenannte Identifikationsfiguren waren. Beide trugen seit Kindes- respektive Jugendtagen das Trikot des FC Bayern.

Eine sportlich wichtige Rolle spielte von diesem Quartett 2013 jedoch nur Badstuber, der zu Saisonbeginn als Stamm-Linksverteidiger auflief. Als er sich im Herbst einen Muskelfaserriss zuzog, ersetzte ihn Alaba, der diesen Platz bis zu seinem Wechsel in die Innenverteidigung im Herbst 2019 nicht mehr abgab. Im Dezember riss sich Badstuber dann das Kreuzband, womit seine eineinhalb Jahre andauernde verletzungsbedingte Leidenszeit begann.

Bei den entscheidenden Spielen im Champions-League-Halbfinale und -Finale vertraute der damalige Trainer Jupp Heynckes auf seine eingespielte Viererkette, lediglich im Halbfinal-Rückspiel gegen den brachte er in der Schlussphase Rafinha für Philipp Lahm. Rafinha ist auch der einzige Ersatzspieler von 2013, der mit den Nachfolgern von 2020 mithalten kann – und in seiner damaligen Form den aktuellen Kader anstelle von Alvaro Odriozola verstärken würde.

Badstuber, van Buyten und Contento sind dagegen deutlich unter Benjamin Pavard (Weltmeister), Lucas Hernandez (Weltmeister und teuerster Spieler der Bundesligageschichte) sowie Niklas Süle (Stammspieler in der deutschen Nationalmannschaft) einzuordnen. Das Trio hat beim FC Bayern eigentlich Stammspieler-Potenzial, wurde aber von Verletzungen ausgebremst.

Goal-Wertung: Sieg 2020, 1:2.

Quelle: Imago Images

FC Bayern: Die Mittelfeld-Kaderbreite im Vergleich 2013/2020

Stammbesetzung 2012/13 in der entscheidenden CL-Phase: Javi Martinez, Bastian Schweinsteiger, Thomas Müller

Ersatzspieler 2012/13 (mit mindestens 90 Spielminuten): Toni Kroos, Luiz Gustavo, Anatoliy Tymoshchuk, Emre Can

Stammbesetzung 2019/20 in der entscheidenden CL-Phase: Leon Goretzka, Thiago, Thomas Müller

Ersatzspieler 2019/20 (mit mindestens 90 Spielminuten): Philippe Coutinho, Corentin Tolisso, Javi Martinez, Michael Cuisance

Bis zu seinem beim Viertelfinal-Hinspiel der gegen erlittenen Muskelbündelriss war Toni Kroos Stammspieler im offensiven Mittelfeld. Neben dem Sturmzentrum war dies eine von zwei in der Breite luxuriös besetzten Positionen im Kader von 2013.

Kroos' Verletzung löste dieses Luxusproblem aber ganz automatisch: Thomas Müller rückte vom ungeliebten rechten Flügel ins von ihm präferierte offensive Mittelfeld und machte so Platz für Arjen Robben, der bis dahin ohnehin immer wieder mit kleineren Verletzungen zu kämpfen hatte. Heynckes hatte seine Startelf für den Rest der Saison gefunden.

Die Ersatzspieler im defensiven Mittelfeld Luiz Gustavo, Anatoliy Tymoshchuk und der junge Emre Can agierten bei Einwechslungen zwar solide, aber mitnichten herausragend. Ernsthafte Avancen, die Stammbesetzung bestehend aus Bastian Schweinsteiger und Javi Martinez zu gefährden, machten sie nicht.

Michael Cuisance ist 2020 gewissermaßen die spielstärkere, kampfschwächere und egoistischere Version von Can, Philippe Coutinho die nicht verletzte Version von Kroos. Zweiteres ist insofern praktisch, als sich Coutinho mit seiner Reservistenrolle abgefunden hat und nach Einwechslungen gerne starke Leistungen liefert. Herauszuheben ist dabei vor allem der Auftritt gegen seinen Ex-Klub Barcelona, als ihm in 15 Minuten zwei Tore und ein Assist gelangen.

Bleiben Corentin Tolisso und der Stammspieler von 2013, Martinez, die etwas bessere – wenn wahlweise seltener verletzt (Tolisso) oder jünger (Martinez) gar deutlich bessere – Alternativen sind als Luiz Gustavo und Tymoshchuk. Martinez führte den FC Bayern 2013 als Königstransfer zum Triple und wird ihn nach der laufenden Saison und möglicherweise einem weiteren Triple als Ersatzspieler wohl verlassen. Diese Wandlung steht exemplarisch für die aktuelle Kaderbreite.

Goal -Wertung: Sieg 2020, 1:3.

Bild: Imago Images / Team 2

FC Bayern: Die Sturm-Kaderbreite im Vergleich 2013/2020

Stammbesetzung 2012/13 in der entscheidenden CL-Phase: Arjen Robben, Mario Mandzukic, Franck Ribery

Ersatzspieler 2012/13 (mit mindestens 90 Spielminuten): Xherdan Shaqiri, Mario Gomez, Claudio Pizarro

Stammbesetzung 2019/20 in der entscheidenden CL-Phase: Serge Gnabry, Robert Lewandowski, Ivan Perisic

Ersatzspieler 2019/20 (mit mindestens 90 Spielminuten): Kingsley Coman, Joshua Zirkzee

Die Lösung steht zwar bereits beim FC Bayern unter Vertrag, darf in der Champions League aber noch nicht mitspielen. Ihr Name: Leroy Sane, gerade eben für 45 Millionen Euro von verpflichtet. Der Flügel ist im aktuellen Kader des FC Bayern die einzige Position, die nicht doppelt besetzt ist: Mit Serge Gnabry, Ivan Perisic und Kingsley Coman gibt es drei Bewerber für zwei Positionen. 2013 war das nicht anders, da lag zwischen den Stammspielern Arjen Robben und Franck Ribery sowie Ersatzspieler Xherdan Shaqiri aber ein größeres Leistungsgefälle.

Shaqiri funktionierte 2013 als Einwechselspieler trotzdem deutlich besser (520 Jokerminuten, drei Tore und vier Assist) als sein aktuelles Pendant Coman (209 Jokerminuten, null Tore und null Assists). Comans Einwechselspieler-Vorgänger in dieser Saison Perisic war dagegen ähnlich effektiv wie Shaqiri 2013. Ihm gelangen in 402 Jokerminuten zwei Tore und vier Assists.

In der Breite eklatant besser besetzt im Vergleich zu dieser Saison war 2013 das Sturmzentrum: Neben Stammspieler Mario Mandzukic hatte Heynckes noch Mario Gomez und Claudio Pizarro zur Verfügung. Gebraucht hat er sie in den entscheidenden Spielen zwar meistens nicht, aber immerhin saßen mit Gomez eine Tormaschine (113 Tore in 174 Pflichtspielen für den FC Bayern) und mit Pizarro ein selbsternannter Schlawiner auf der Bank.

Pizarro hatte mit der Rolle als Einwechselspieler seit jeher kein Problem, der damals 27-jährige Gomez freundete sich in jener Saison damit an. "Ich habe etwas geschafft, was ich vorher nicht imstande war zu schaffen. Ich war als Stammspieler nicht mehr gefragt. Aber wenn ich zum Einsatz kam, habe ich funktioniert und dem Team richtig helfen können", sagte er später der SportBild. "Das war der größte Schritt in meiner Karriere bisher."

Die aktuell einzige Alternative des FC Bayern im Sturmzentrum hat in seiner Karriere unterdessen noch mehr Schritte vor sich als hinter sich: der erst 19-jährige Joshua Zirkzee.

Goal-Wertung: Sieg 2013, 2:3.

Quelle: Imago Images / Mika Volkmann