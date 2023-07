FC Bayern München: FCB wartet wohl weiterhin auf Angebot für Benjamin Pavard

Der FC Bayern München hat für den wechselwilligen Benjamin Pavard offenbar noch kein Angebot erhalten.

WAS IST PASSIERT? Benjamin Pavard hat vor geraumer Zeit dem FC Bayern mitgeteilt, seinen bis 2024 datierten Vertrag nicht verlängern zu wollen. Bei einem werthaltigen Angebot soll der FCB bereit sein, den Franzosen in diesem Sommer zu verkaufen.

Allerdings ist in dieser Hinsicht noch nichts passiert, will Sport1 erfahren haben. Es gebe weiterhin keine Offerte für den Abwehrspieler, der mit Manchester United, Manchester City und Juventus Turin in Kontakt stehen soll.

WAS IST DER HINTERGRUND? Dass noch keiner dieser Klubs an die Bayern herangetreten ist, verunsichere die FCB-Oberen, heißt es.

Mindestens 30 Millionen Euro wollen die Bayern für Pavard sehen. Auch ein Verbleib ist weiterhin denkbar, zumal Trainer Thomas Tuchel ein Fan von Pavard ist.

Doch dafür müsste der Nationalspieler seinen Vertrag verlängern, denn einen ablösefreien Abgang im kommenden Sommer soll es nicht geben.

