Harry Kane verabschiedet sich von Tottenham-MItarbeitern

Harry Kane hat sich nach seinem Wechsel zum FC Bayern München nun persönlich von Tottenham verabschieden können.

WAS IST PASSIERT? Der ehemalige Spurs-Star, der im Sommer für eine Ablösesumme von rund 100 Millionen Euro zum FC Bayern wechselte, konnte sich nun persönlich von den Mitarbeitern von Tottenham verabschieden. Das berichtet die Daily Mail.

WAS IST DER HINTERGRUND? Bisher hatte der Engländer noch keine Chance dazu gehabt. Am 10. August wurde sein Wechsel nach Deutschland offiziell bestätigt, einen Tag später wurde er in einem Privatjet nach München geflogen. Berichten zufolge wollte Kane noch ein letztes Mal mit Tottenham trainieren, doch sein Wunsch wurde damals nicht erfüllt. Der Klub soll das für unangemessen gehalten haben.

Nun kehrte er mit der Nationalmannschaft zurück nach London. Dort soll er sich mit ehemaligen Mannschaftskameraden und Mitarbeitern während einer Trainingseinheit getroffen haben.

WIE GEHT ES JETZT WEITER? Der 30-Jährige hat in zehn Einsätzen für den FC Bayern neun Tore erzielt und fünf Assists beigesteuert. Für den Rekordmeister läuft er voraussichtlich am Samstag gegen Mainz 05 wieder auf.