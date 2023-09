FC Bayern München: Stress in der Defensive! Nach Matthijs de Ligt fällt auch Kim Min-jae aus

Der FC Bayern München muss nach Matthijs de Ligt im DFB-Pokal auch auf Kim Min-jae verzichten. Thomas Tuchel ist gezwungen zu improvisieren.

WAS IST PASSIERT? Der FC Bayern München muss laut Berichten der Bild und Sport1 auf zwei Innenverteidiger gesichert verzichten. Matthijs de Ligts Ausfall war bereits bekannt, nun soll auch Kim Min-jae nicht zur Verfügung stehen. Besonders pikant: Auch Dayot Upamecano könnte es am Abend im DFB-Pokal nicht in die erste Elf schaffen.

WAS IST DER HINTERGRUND? De Ligt hat am vergangenen Samstag beim 7:0-Sieg gegen den VfL Bochum einen Schlag aufs Knie bekommen. Am Montag erklärte Thomas Tuchel auf der Pressekonferenz, dass auch Upamecano und Kim angeschlagen sind. "Wir müssen schauen, wie Upa drauf ist. Er hat seit der Länderspielpause ein bisschen latente Beschwerden", sagte der Bayern-Trainer: "Auch bei Min-jae müssen wir das abklären." Letzterer soll nun nicht mit nach Münster geflogen sein.

Im vergangenen Sommer drängte Tuchel darauf, einen weiteren Verteidiger zu verpflichten. Kyle Walker stand unter anderem auf dem Wunschzettel. Der Engländer hätte nach den Abgängen von Josip Stanisic und Benjamin Pavard sowohl rechts als auch innen spielen können. Nun stehen die Münchner im Pokal gegen Preußen Münster mit nur einem, schlimmstenfalls sogar mit keinem hochklassigen Innenverteidiger da.

WIE GEHT ES JETZT WEITER? Mit Tarek Buchmann gibt es ein vielversprechendes Talent am Campus. Allerdings fiel der 18-Jährige zuletzt mit einer Muskelverletzung aus und war wohl deshalb auch nicht im Training der Profis dabei. Dafür war am Montag Amateure-Verteidiger Luca Denk (20) Teil des Kaders. Darüber hinaus wird spekuliert, dass Konrad Laimer oder Joshua Kimmich in der Innenverteidigung aushelfen könnten. Kimmich spielte das einst übergangsweise unter Pep Guardiola bei den Bayern. Anstoß in Münster ist um 20:45 Uhr.