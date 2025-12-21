Zur letzten Bundesligapartie im Jahr 2026 ist der FC Bayern München am heutigen Sonntag, 21. Dezember, beim 1. FC Heidenheim zu Gast. In der Voith-Arena rollt der Ball ab 17.30 Uhr.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

FC Bayern München (FCB) bei 1. FC Heidenheim heute im Live Stream und live im TV sehen: Sky oder DAZN?

Auch heute werden die Sonntagsspiele der Bundesliga live und exklusiv von DAZN übertragen - und nicht von Sky, wo Ihr alle Einzelspiele am Freitag und Samstag live verfolgen könnt. Der kostenpflichtige Streamingdienst zeigt 1. FC Heidenheim vs. FC Bayern München heute ab 16.45 Uhr sowohl im linearen Fernsehen auf DAZN1 als auch im Livestream über die Website und die App. Folgendes DAZN-Quartett berichtet heute für Euch über das Spiel:

Moderator: Daniel Herzog

Kommentator: Jan Platte

Experte: Sebastian Kneißl

Reporter: Marco Hagemann

Anstoßzeit FC Heidenheim gegen Bayern München

FC Heidenheim vs. Bayern München: Aufstellungen

News über FC Heidenheim

Nach zwei Siegen in Folge kassierte das Team von der Ostalb zuletzt einen Dämpfer im Abstiegskampf. Gegen den FC St. Pauli verlor es mit 1:2, weshalb es wieder auf Abstiegsplatz 17 abrutschte. Trainer Frank Schmidt steht dennoch nicht zur Disposition. Ein Sieg gegen den Tabellenführer wäre für Heidenheim ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk.

Getty Images

News über Bayern München

Die Bayern wollen das Fußballjahr 2026 mit einem Sieg abschließen. Gelingt das, wären sie das nach 15 Spieltagen einzige Team ohne Niederlage. Der souveräne Tabellenführer muss im letzten Bundesligaspiel vor der Winterpause wohl auf Joshua Kimmich verzichten. "Er schafft es wahrscheinlich nicht in den Kader", sagte Trainer Vincent Kompany am Samstag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. Ebenfalls nicht spielen können der erkrankte Sasha Boey, der verletzte Manuel Neuer, der gesperrte Konrad Laimer, Jamal Musiala und der beim Afrika-Cup weilende Nicolas Jackson.

Getty

Form

Bilanz direkte Duelle

FC Heidenheim vs Bayern München: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Nützliche Links

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.