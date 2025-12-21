Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Bundesliga
team-logoFC Heidenheim
Voith-Arena
team-logoBayern München
Andreas Pfeffer

FC Bayern München (FCB) bei 1. FC Heidenheim heute im Live Stream und live im TV sehen: Sky oder DAZN?

In der Bundesliga bestreiten der 1. FC Heidenheim und der FC Bayern München heute das letzte Spiel des Jahres. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Zur letzten Bundesligapartie im Jahr 2026 ist der FC Bayern München am heutigen Sonntag, 21. Dezember, beim 1. FC Heidenheim zu Gast. In der Voith-Arena rollt der Ball ab 17.30 Uhr.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

FC Bayern München (FCB) bei 1. FC Heidenheim heute im Live Stream und live im TV sehen: Sky oder DAZN?

Auch heute werden die Sonntagsspiele der Bundesliga live und exklusiv von DAZN übertragen - und nicht von Sky, wo Ihr alle Einzelspiele am Freitag und Samstag live verfolgen könnt. Der kostenpflichtige Streamingdienst zeigt 1. FC Heidenheim vs. FC Bayern München heute ab 16.45 Uhr sowohl im linearen Fernsehen auf DAZN1 als auch im Livestream über die Website und die App. Folgendes DAZN-Quartett berichtet heute für Euch über das Spiel: 

  • Moderator: Daniel Herzog
  • Kommentator: Jan Platte
  • Experte: Sebastian Kneißl
  • Reporter: Marco Hagemann

Anstoßzeit FC Heidenheim gegen Bayern München

crest
Bundesliga - Bundesliga
Voith-Arena

FC Heidenheim vs. Bayern München: Aufstellungen

FC Heidenheim vs Bayern München Voraussichtliche Aufstellungen

FC HeidenheimHome team crest

3-4-2-1

Aufstellung

4-2-3-1

Home team crestFCB
41
D. Ramaj
27
T. Keller
6
P. Mainka
4
T. Siersleben
3
Jan Schöppner
2
M. Busch
19
Jonas Föhrenbach
16
J. Niehues
22
A. Ibrahimovic
17
M. Honsak
18
M. Pieringer
40
J. Urbig
4
J. Tah
2
D. Upamecano
44
J. Stanisic
20
T. Bischof
42
L. Karl
17
M. Olise
45
A. Pavlovic
14
L. Diaz
8
L. Goretzka
9
H. Kane

4-2-3-1

FCBAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • F. Schmidt

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • V. Kompany

Bundesliga
FC Heidenheim crest
FC Heidenheim
HDH
Bayern München crest
Bayern München
FCB

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

News über FC Heidenheim

Nach zwei Siegen in Folge kassierte das Team von der Ostalb zuletzt einen Dämpfer im Abstiegskampf. Gegen den FC St. Pauli verlor es mit 1:2, weshalb es wieder auf Abstiegsplatz 17 abrutschte. Trainer Frank Schmidt steht dennoch nicht zur Disposition. Ein Sieg gegen den Tabellenführer wäre für Heidenheim ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk.

Diant Ramaj Patrick Mainka Heidenheim 2025Getty Images

News über Bayern München

Die Bayern wollen das Fußballjahr 2026 mit einem Sieg abschließen. Gelingt das, wären sie das nach 15 Spieltagen einzige Team ohne Niederlage. Der souveräne Tabellenführer muss im letzten Bundesligaspiel vor der Winterpause wohl auf Joshua Kimmich verzichten. "Er schafft es wahrscheinlich nicht in den Kader", sagte Trainer Vincent Kompany am Samstag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. Ebenfalls nicht spielen können der erkrankte Sasha Boey, der verletzte Manuel Neuer, der gesperrte Konrad Laimer, Jamal Musiala und der beim Afrika-Cup weilende Nicolas Jackson.

Joshua KimmichGetty

Form

HDH
-Form

Tor erzielt (kassiert)
5/13
Spiele über 2,5 Tore
5/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

FCB
-Form

Tor erzielt (kassiert)
16/6
Spiele über 2,5 Tore
5/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

Bilanz direkte Duelle

HDH

Letzte 5 Spiele

FCB

1

Sieg

0

Unentschieden

4

Siege

11

Erzielte Tore

19
Spiele über 2,5 Tore
5/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

FC Heidenheim vs Bayern München: Die Tabellen

