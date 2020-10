FC Bayern München beim FC Düren live im Free-TV: So wird der DFB-Pokal kostenlos übertragen

Der FC Bayern München ist heute erstmals in 2020/21 im DFB-Pokal gefordert. Wer zeigt das Duell des FCB mit dem FC Düren live im Free-TV?

Mit rund einem Monat Verspätung steigt auch der in die neue Saison im ein. Am Donnerstag (15. Oktober) trifft der deutsche Rekordmeister dabei auf den Fünftligisten FC Düren. Anstoß in der Allianz Arena ist um 20.45 Uhr.

Eigentlich war die erste Pokalrunde Mitte September ausgetragen worden, die Partie der Bayern wurde aber verschoben. Schließlich hatten die Münchener mit dem Champions-League-Sieg die alte Saison erst Ende August beendet.

Nun muss die Elf von Trainer Hansi Flick also die Pfichtaufgabe Düren meistern. Bitter für den Underdog, der sich durch einen 1:0-Sieg im Finale des Mittelrhein-Pokals über Alemannia Aachen für den DFB-Pokal qualifizieren konnte: Da aufgrund der Corona-Situation bestenfalls wenige Zuschauer für das Spiel zugelassen worden wären, wurde das Heimrecht getauscht. Die Fünftliga-Kicker treten also in der Allianz Arena, dem Wohnzimmer des FC Bayern an.

Mehr Teams

Wird Bayern München gegen FC Düren heute live im Free-TV übertragen? In diesem Artikel gibt es alle Informationen dazu und Ihr erfahrt. welcher Sender den DFB-Pokal frei empfangbar im Programm hat.

FC Bayern München vs. FC Düren im Free-TV sehen: Die Daten zum DFB-Pokal (1. Runde)

Duell FC Bayern München - FC Düren Datum Donnerstag, 15. Oktober 2020 | 20.45 Uhr Ort Allianz Arena, München Wettbwerb DFB-Pokal, 1. Runde

FC Bayern beim FC Düren heute live im Free-TV sehen: So geht's

Selbstredend freuen sich alle Fans, wenn Fußball live im Free-TV läuft. Frei empfangbar, ohne Kosten, einfach gemütlich auf der Couch ein schönes Spiel genießen.

Bei Bayern München gegen FC Düren ist genau das möglich! Denn: Sport 1 zeigt / überträgt die Partie live im Free-TV!

FC Bayern beim FC Düren live: Sport 1 überträgt im Free-TV

Der frei empfangbare Sender geht sogar bereits um 19 Uhr auf Sendung und versorgt Euch mit knapp zweistündigen Vorberichten zum Spiel. Moderiert wird Bayern beim FC Düren live im Free-TV von Laura Papendick und Jochen Stutzky, Experte ist der frühere Bayern-Star Stefan Effenberg.

Bild: Getty Images

Als Kommentator für Bayern gegen Düren fungiert Markus Höhner. Alles, was Ihr tun müsst, um live dabei zu sein, ist rechtzeitig Sport 1 auf Eurem Fernseher einzuschalten.

Bayern München beim FC Düren live im Free-TV: Die Übertragung bei Sport 1

Vorberichte: Ab 19 Uhr

Anstoß: 20.45 Uhr

Moderatoren: Laura Papendick und Jochen Stutzky

Experte: Stefan Effenberg

Kommentator: Markus Höhner

Kostenlos im LIVE-STREAM: FC Bayern beim FC Düren live im Internet auf sport1.de

Sport 1 ist im Free-TV Euer Sender, der FC Bayern München gegen FC Düren heute live überträgt. Aber gibt es auch einen kostenlosen LIVE-STREAM zum Spiel? Ja, den gibt es!

Sport 1 bietet seine Inhalte nämlich auch im Inernet an. Die Übertragung ist identisch mit der im TV, auch der kostenlose LIVE-STREAM zu FC Bayern gegen FC Düren beginnt also um 19 Uhr mit Vorberichten. HIER kommt Ihr direkt zum STREAM!

FC Bayern München beim FC Düren im Free-TV: Wo laufen die Highlights?

Bayern gegen Düren verpasst und kurz nach Abpfiff nach Hause gekommen? Auch dann gilt: Sport 1 einschalten!

Der Sender bereitet die besten Szenen des Spiels nämlich direkt im Anschluss noch einmal in der Zusammenfassung auf. Die Highlights zu Bayern gegen Düren gibt es also im Free-TV auf Sport 1.

FC Bayern beim FC Düren live im Free-TV sehen: Die Aufstellung

Welche Aufstellung sehen wir heute vom FC Bayern München? Die Startelf des Rekordmeisters gibt es knapp eine Stunde vor Anpfiff hier nachzulesen.

Bayern München gegen Düren im Free-TV: So weit kam der FCB in den letzten Jahren im DFB-Pokal

SAISON RUNDE ERGEBNIS 2010/11 Halbfinale 0:1 gegen Schalke 2011/12 Finale 2:5 gegen Dortmund 2012/13 Finale / Sieger 3:2 gegen Stuttgart 2013/14 Finale / Sieger 2:0 n.V. gegen Dortmund 2014/15 Halbfinale 1:3 n.E. gegen Dortmund 2015/16 Finale / Sieger 4:3 n.E. gegen Dortmund 2016/17 Halbfinale 2:3 gegen Dortmund 2017/18 Finale 1:3 gegen Frankfurt 2018/19 Finale / Sieger 3:0 gegen Leipzig 2019/20 Finale / Sieger 4:2 gegen Leverkusen

FC Bayern beim FC Düren heute im Free-TV und kostenlos im LIVE-STREAM: Hier läuft der DFB-Pokal live