FC Bayern München: Erik ten Hag will Marcel Sabitzer wohl nach Leih-Ende bei Manchester United halten

Kurz vor Ende des Deadline Days verlieh der FC Bayern Marcel Sabitzer zu Manchester United - Bleibt er dort über den Sommer hinaus?

WAS IST PASSIERT? Erik ten Hag, Trainer von Manchester United, will den ausgeliehenen Marcel Sabitzer wohl langfristig im Old Trafford halten. Das geht aus einem Bericht von ESPN hervor.

WAS IST DER HINTERGRUND? Kurz vor dem Ende des Wintertransferfenster verlieh der FC Bayern den Österreicher für ein halbes Jahr an die Red Devils, nachdem sich Christian Eriksen für mehrere Monate verletzte.

WIE GEHT ES WEITER? Nach Ende der Leihe kehrt der 28-Jährige zum FC Bayern zurück, zumindest Stand jetzt. Denn ten Hag will den Mittelfeldspieler dem Bericht zu Folge länger in Manchester halten. Sabitzers Vertrag in München läuft noch bis 2025, im Sommer müssten sich beide Parteien also erneut an den Verhandlungstisch setzen, sollte United den 68-fachen österreichischen Nationalspieler langfristig verpflichten wollen.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Sabitzer kommt seit seinem Wechsel in die Premier League auf drei Einsätze, eine Torbeteiligung gelang ihm im United-Dress noch nicht.