FC Bayern München: Kommt Argentiniens WM-Held Emiliano Martínez im Winter?

Bayern befindet sich weiter auf der Suche nach einer Nummer eins für die Rückrunde. Kommt mit Argentiniens WM-Held Martínez die große Lösung?

WAS IST PASSIERT? Der FC Bayern München beschäftigt sich nach der Verletzung von Keeper Manuel Neuer wohl mit Emiliano Martínez. Das berichtet Media Foot. Demnach erfülle der Torwart alle wichtigen Anforderungen wie Erfahrenheit, Effizienz und mentale Stärke. Der 30-Jährige steht aktuell noch bis 2027 bei Aston Villa unter Vertrag.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Argentinier spielte eine starke Weltmeisterschaft in Katar und sicherte seinem Team mit guten Paraden und einem gehaltenen Elfmeter den Titel. Laut dem Bericht habe Martínez aktuell aber nicht vor, die Premier League zu verlassen. Bei einem Angebot eines Klubs wie dem FC Bayern, der regelmäßig in der Champions League gute Karten auf den Titel hat, könne sich seine Meinung aber ändern.

Deutsche Medien berichteten zuletzt, dass die Münchner alternativ Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach verpflichten könnten. Der Schweizer wäre im Sommer ablösefrei und könnte dementsprechend ein günstiger Wintertransfer für den Rekordmeister sein.

WIE GEHT ES WEITER? Laut Sky ist dieses Szenario sogar am wahrscheinlichsten. Zuletzt gab es mehrere Berichte darüber, dass Alexander Nübel aufgrund von Differenzen mit Torwarttrainer Toni Tapalovic von sich aus keine Rückkehr anstrebe. Eine Entscheidung wird diese Woche erwartet.

WAS WURDE GESAGT? "Es gibt kein Verhältnis, keinen Austausch mit Tapalovic", erklärte Nübel-Berater Stefan Backs zuletzt der Münchner Abendzeitung. "Neuer und Nübel zusammen beim FC Bayern - das funktioniert nicht."

DIE BILDER ZUR NEWS:

Welcher Klub durchbricht Bayerns Meister-Dominanz in der Bundesliga? Borussia Dortmund

RB Leipzig

Ein anderer Klub

Niemand in den nächsten Jahren 5452 Stimmen Danke für Ihre Teilnahme! Das Ergebnis wird bald veröffentlicht Welcher Klub durchbricht Bayerns Meister-Dominanz in der Bundesliga? 11% Borussia Dortmund

14% RB Leipzig

8% Ein anderer Klub

66% Niemand in den nächsten Jahren 5452 Stimmen

Getty