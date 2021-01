FC Bayern München: David Alaba wehrt sich gegen Kritik

Neben den Wechselgerüchten um David Alaba wurden zuletzt auch kritische Stimmen rund um die Leistung des Österreichers laut. Er setzt sich zur Wehr.

Abwehrspieler David Alaba vom hat sich nach zuletzt schwächeren Auftritten gegen Kritik an seiner Person gewehrt. Außerdem gab er ein Meisterversprechen ab.

"Nein, absolut nicht", sagte Alaba gegenüber der Bild auf die Frage, ob sein Leistungsabfall mit seiner offenen Zukunft beim FCB zusammenhänge. "Ich persönlich finde auch nicht, dass es für mich diese Saison so schlecht läuft und ich habe meinen Spielstil im Gegensatz zu letztem Jahr nicht verändert. Ich habe es schon oft erwähnt: Für mich zählt absolut nur, eine erneut erfolgreiche Saison mit dem FC Bayern zu spielen", betonte er.

Gleichzeitig gab der Verteidiger, dessen Vertrag in diesem Sommer ausläuft und der die Münchener dann wohl verlassen wird, ein Meisterversprechen ab. "Wir sind nach wie vor Tabellenführer und ich bin mir sicher, dass wir die nächsten Spiele wieder gewinnen werden und am Ende auch ganz oben stehen werden", sagte Alaba.

FC Bayern München: Alaba hofft auf defensive Stabilität

Gegen Gladbach schenkten die Münchener eine 2:0-Führung noch her und verloren schlussendlich mit 2:3 ( die Highlights im Video ). Für Alaba jedoch kein Grund zur Sorge: "Mit unserer Spielweise haben wir letzte Saison doch ein paar Titel gewonnen und wissen, dass wir so erfolgreich Fußball spielen können. In Topspielen wie jetzt gegen Gladbach kommt es oft auf Kleinigkeiten an."

Die 24 Gegentore nach 15 Spielen entsprechen dennoch nicht dem Wunschdenken des deutschen Rekordmeisters, wie Alaba eingestehen musste. "Defensive Stabilität erreichst du nur über eine geschlossene Mannschaftsleistung, und daher versuchen wir, immer mit elf Mann kompakt zu arbeiten. Zurzeit gelingt uns das als Mannschaft in ein paar Situationen nicht so gut", fuhr er fort.