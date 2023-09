FC Bayern München: "Das hat sich geändert!" Stefan Effenberg sieht zwei Gründe für den Höhenflug von Leroy Sané

Für Leroy Sané läuft es derzeit rund. Stefan Effenberg nennt dafür zwei Gründe.

WAS IST PASSIERT? Leroy Sané zeigt beim FC Bayern derzeit starke Leistungen. Für Stefan Effenberg gibt es dafür zwei Gründe: Stürmer Harry Kane und Trainer Thomas Tuchel.

WAS WURDE GESAGT? Kane glänze nicht nur als Torjäger, sondern auch als Vorlagengeber, schrieb Effenberg in seiner Kolumne bei Sport1. "Das sieht dann eher aus wie ein Achter, der die Bälle perfekt spielen kann und auch die Mitspieler einsetzt", so der 55-Jährige.

"Leroy Sané profitiert von Kane", meinte "Effe" weiter: "Aber auch Thomas Tuchel trägt einen großen Teil dazu bei, weil er ihm das Vertrauen gibt und ihn immer wieder aufstellt."

Das sei in der Vergangenheit unter Hansi Flick und Julian Nagelsmann nicht immer der Fall gewesen. "Da hat er zwei- oder dreimal gespielt und saß wieder auf der Bank", so der frühere Bayern-Profi.

"Jetzt ist Sané wirklich angekommen. Bei ihm merkt man es extrem an seiner Körpersprache. Wenn man sich Bilder aus dem vergangenen Jahr vor Augen führt, wo die Körpersprache schlecht war - das hat sich geändert. Das hängt mit Kane zusammen, aber auch mit Tuchel", erklärte Effenberg.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Sané kam in der laufenden Saison in sieben Pflichtspielen für die Münchner zum Einsatz. Dabei erzielte der 27-Jährige fünf Tore.