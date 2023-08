FC Bayern München: Christoph Freund mit tränenreichem Abschied von RB Salzburg

Christoph Freund hat sich vor seinem Wechsel zum FC Bayern München tränenreich von RB Salzburg verabschiedet.

WAS IST PASSIERT? Christoph Freund hat sich bei seinem letzten Heimspiel als sportlicher Leiter von RB Salzburg von den eigenen Fans und dem ganzen Klub verabschiedet. Dabei flossen einige Tränen.

WAS WURDE GESAGT? "Vielen Dank an unsere Fans, es war eine unglaublich geile Zeit", erklärte der 47-Jährige. Es sei ihm schwer gefallen, Salzburg zu verlassen und weiter: "Wir haben es in den letzten 17 Jahren geschafft, allen zu sagen, dass Salzburg der geilste Klub der Welt ist. Ich werde sicher öfter hierher zurückkommen und Spiele verfolgen."

WAS IST DER HINTERGRUND? Freund wird ab dem 1. September als Sportdirektor beim FC Bayern München starten und dort Hasan Salihamidzic beerben. Seit der Saison 2015/16 war er als sportlicher Leiter in Salzburg aktiv, insgesamt war er über 17 Jahre für die Mozartstädter tätig. Da es bis Ende August kein weiteres Heimspiel geben wird, nutzte man die Gelegenheit jetzt, um Freund offiziell zu verabschieden.

