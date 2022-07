FC Bayern München: Wechsel von Chris Richards zu Crystal Palace perfekt

Vor allem in der Defensive herrscht beim FC Bayern großer Konkurrenzkampf. Nun sucht ein Spieler das Weite.

Chris Richards verlässt den FC Bayern München und wechselt zu Crystal Palace in die Premier League. Das gaben die Klubs am Mittwochabend bekannt. Medienberichten zufolge erhält der deutsche Rekordmeister eine Summe zwischen 15 und 20 Millionen Euro inklusive möglicher Bonuszahlungen. Laut Bild kassiert Richards' Ex-Klub FC Dallas jedoch 35 Prozent des Betrags.

"Chris Richards kam mit 18 Jahren an den FC Bayern Campus. In seinem ersten Jahr, in dem er für unsere zweite Mannschaft gespielt hat, zeigte er sein Talent. Wir haben ihn deshalb fest vom FC Dallas verpflichtet, und Chris hat sich danach auf seiner Leihstation in Hoffenheim sehr gut entwickelt. Es war jetzt sein großer Wunsch, sich in der Premiere League durchzusetzen. Wir haben ihm das ermöglichen wollen und wünschen ihm bei Crystal Palace alles Gute", verabschiedete FCB-Sportvorstand Salihamidzic Richards.

Konkurrenz für Richards bei den Bayern zu groß

Bei den Bayern hatte Richards mit Matthijs de Ligt zuletzt weitere hochkarätige Konkurrenz in der Defensive bekommen und hätte sich für die meiste Zeit wohl mit der Ersatzbank anfreunden müssen.

In London erhält Richards nun einen Fünfjahresvertrag.