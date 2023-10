FC Bayern München: Chef der Saudi Pro League hofft auf Wechsel von Jamal Musiala

Der Chef der Saudi Pro League schwärmt von Bayerns Jamal Musiala.

WAS IST PASSIERT? Michael Emenalo ist begeistert von Bayern Münchens Jamal Musiala (20). Der Fußballdirektor der Saudi Pro League lockte mit viel Geld im vergangenen Sommer namhafte, meist ältere Spieler in die Wüste.

WAS WURDE GESAGT? In der tz betonte er, die Saudi Pro League sei "offen für jeden einzelnen Superstar, der Teil davon sein will. Je jünger sie sind, desto besser".

Dann führte er aus: "Ich hoffe also, dass diese jungen, wunderbaren Superstars oder auch aufstrebende Größen wie Musiala, den ich absolut bewundere, eines Tages selbst die Entscheidung treffen werden, zu uns zu kommen. Aber ich hoffe, dass sich das organisch entwickeln wird."

WAS IST DER HINTERGRUND? Emenalo koordiniert die Transferaktivitäten der vier großen Klubs der Saudi Pro League. Dabei steht massig Geld aus dem Staatsfonds PIF (Public Investment Fund) zur Verfügung. Der ehemalige Chelsea-Funktionär kennt Musiala noch aus dessen Zeit in der Premier League.

