FC Bayern München winkt Champions-League-Rekord gegen Paris Saint-Germain

Der FC Bayern München marschiert auch in der laufenden Champions-League-Saison. Gegen PSG winkt den Münchnern am Mittwoch ein Rekord.

Titelverteidiger FC Bayern München winkt im Champions-League-Spiel am Abend gegen Paris Saint-Germain (21 Uhr im LIVE-TICKER) ein Rekord. Das Team von Trainer Hansi Flick könnte gegen den französischen Vorjahresfinalisten zum 20. Mal in Folge in der Königsklasse ungeschlagen bleiben. Damit würden die Münchner die Bestmarke von Manchester United einstellen.

Die Engländer waren zwischen 2007 und 2009 in 20 Partien nacheinander ohne Niederlage geblieben, ehe die Red Devils das Finale 2009 gegen den FC Barcelona verloren. Die Bayern sind derzeit 19 Spiele in Folge ungeschlagen, dabei gelangen den Münchnern 18 Siege und nur ein Unentschieden.

Nur Atletico Madrid gelang ein Punktgewinn

Die letzte Pleite in der Champions League kassierten die Bayern am 13. März 2019 beim 1:3 im Achtelfinal-Rückspiel gegen den späteren Sieger FC Liverpool. Anschließend marschierten sie in der Vorsaison ungeschlagen zum Titel in Lissabon.

Seit der Niederlage gegen Liverpool trotzte nur Atletico Madrid den Bayern ein Remis ab. In der Gruppenphase der laufenden Saison trennten sich beide Teams am 1. Dezember in Madrid 1:1.