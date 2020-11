FC Bayern München: Pavard fehlt dem FCB wohl gegen den BVB

Neben Niklas Süle und Joshua Zirkzee wird dem FC Bayern in Dortmund wohl auch Benjamin Pavard fehlen. Bouna Sarr soll den Franzosen ersetzen.

Nächste Hiobsbotschaft für den FC Bayern: Wie die Bild-Zeitung am Freitagabend berichtet, werde neben Niklas Süle, Alphonso Davies und Joshua Zirkzee auch Benjamin Pavard das Spitzenspiel gegen am Samstag (18.30 Uhr im LIVE-TICKER) verpassen.

Demnach habe Pavard sowohl das Training am Donnerstag als auch das Abschlusstraining am Freitag verpasst und sei später nicht mit der Mannschaft im Bus zum Flughafen München gereist, von wo aus der deutsche Rekordmeister im Privatjet nach Dortmund geflogen war.

Benjamin Pavard fehlt FC Bayern wohl gegen BVB

Gegen den BVB werde folglich Bouna Sarr in der Startelf stehen, heißt es in dem Bericht. Warum Pavard das Topspiel in Dortmund verpasst, war zunächst noch unklar. Einem Bericht von Sky zufolge habe sich im Muskel des Franzosen Flüssigkeit angesammelt, weswegen ein Einsatz gegen den BVB nicht in Frage komme.

Pavard stand in nur drei der bisherigen zwölf Pflichtpsiele des deutschen Rekordmeisters nicht in der Startelf. Das Pokalspiel gegen Düren verpasste er aufgrund eines Länderspiels mit der französischen Nationalmannschaft tags zuvor, gegen am 3. und gegen am 5. Spieltag wurde er von Trainer Hansi Flick geschont.

Nach Süle, um dessen positiven Coronatests es nach wie vor Verwirrung gibt, und Davies (Bänderriss im Sprunggelenk) fehlt dem FCB gegen Dortmund nun der dritte eigentlich gesetzte Verteidiger in der Viererkette.

Allerdings hatte Flick auf der Pressekonferenz in puncto Personalien für das Spiel in Dortmund auch positive Nachrichten zu vermelden. "Leon Goretzka hat gestern mittrainiert, ich rechne voll mit ihm", erklärte Flick. Der zentrale Mittelfeldspieler hatte das Champions-League-Spiel in Salzburg (6:2) aufgrund von Wadenproblemen verpasst.

Wie den FC Bayern treiben auch Borussia Dortmund in der Defensive personelle Sorgen vor dem Spitzenspiel um: Nach wie vor ist fraglich, ob die für gewöhnlich gesetzten Innenverteidiger Emre Can (nach überstandener Covid-19-Infektion) und Mats Hummels (muskuläre Probleme) werden spielen können. "Da", sagte Trainer Lucien Favre, "müssen wir noch warten." Darüber hinaus werden Dan-Axel Zagadou (Knieverletzung) und Marcel Schmelzer (Reha nach Knie-OP) sicher fehlen.