Die Champions League startet, der FC Bayern München tritt heute in Portugal an! Goal erklärt, wie das Spiel der FCB-Frauen gegen Benfica abläuft.

Während der Männerfußball sich mal wieder in die mehr oder minder beliebte Länderspielpause verabschiedet, geht es im Frauenfußball mit der Königsklasse weiter - denn diese Woche ist wieder Champions League angesagt! Benfica Lissabon empfängt heute um 21 Uhr den FC Bayern München.

Es ist der erste Spieltag der Champions League in dieser jungen Saison, nun gilt es für den FC Bayern München, seine grandiose Form zu bestätigen: Vier Spiele, vier Siege sind bisher die Bilanz in der Bundesliga, bei 21 Toren und null Gegentreffern gewinnt der FCB seine Partien im Schnitt mit 5:0 - das kann sich sehen lassen.

Als Meister der vergangenen Saison ist der FC Bayern in der Champions League gesetzt - ganz so leicht hatte es der heutige Gegner nicht. Benfica musste in die Qualifikation, nach dem 1:1 im Hinspiel gegen Twente Enschede gab es im Rückspiel ein klares 4:0.

Endlich wieder Champions League! Benfica Lissabon empfängt in der Champions League heute den FC Bayern München. In diesem Artikel erfahrt Ihr alles rund um die Begegnung: TV-Übertragung, LIVE-STREAM, Highlights und Aufstellungen.

Women's Champions League heute LIVE: Benfica Lissabon vs. FC Bayern München

Begegnung Benfica Lissabon vs. FC Bayern München Datum Dienstag, 05.Oktober 2021 Uhrzeit 21.00 Uhr Ort Benfica Campus | Seixal | Portugal

Wer zeigt / überträgt Benfica Lissabon vs. FC Bayern München heute im TV: Die Women's Champions League LIVE im Fernsehen

DAZN, Sky, Eurosport, Prime Video, Sportschau/Das Erste, ZDF, Sport1, MagentaSport, Sportdigital... Die Auswahl an Anbietern, die in Deutschland Fußballspiele übertragen, ist schier immens. Kein Wunder, dass man da leicht den Überblick verliert.

Keine Sorge, genau an dieser Stelle schreiten wir ein - und das mit exzellenten Nachrichten! Die Champions League der Frauen wird heute nämlich durch DAZN übertragen und ist auf gleich drei Wegen zu sehen!

Champions League auf YouTube? So überträgt DAZN SL Benfica Lissabon vs. Bayern München!

DAZN ist ein Streamingdienst, welcher seit 2016 auf dem Markt ist - seit dieser Saison mit einer riesigen Rolle für den Frauenfußball: Für die kommenden vier Jahre darf DAZN alle 63 Saisonspiele, die in der Champions League stattfinden, übertragen! Doch damit noch nicht genug: In den kommenden zwei Spielzeiten werden alle Spiele nicht nur auf DAZN selber, sondern auch LIVE via YouTube ausgestrahlt!

Benfica - Bayern LIVE im TV und auf YouTube! Die Women's Champions League auf DAZN

Die Women's Champions League ist also kostenlos zu sehen - sehr zur Freude von zahlreichen Anhänger:innen in ganz Deutschland. Ihr könnt sowohl die YouTube-App als auch die kostenlose DAZN-App auf eurem Smart-TV einrichten, Champions League auf dem Fernseher zu sehen ist also auch heute möglich.

Apropos Fernsehen: Seit diesem Sommer hat der Streamingdienst auch eigene, lineare Fernsehsender! DAZN 1 und DAZN 2 senden von 8.00 Uhr bis 24.00 Uhr täglich Programm, so wird das Spiel zwischen Benfica und den Bayern auch LIVE auf DAZN 1 zu sehen sein. Einziges Manko: Die beiden Sender sind vorerst nur zu empfangen, wenn man Sky- oder Vodafone-Kund:in ist.

Benfica Lissabon vs. FC Bayern München heute LIVE im TV: So wird die Women's Champions League auf DAZN übertragen

Mit der Übertragung auf YouTube, der auf DAZN und der durch DAZN 1 gibt es also insgesamt drei Übertragungsarten, eine davon sogar kostenlos. Bei allen drei Arten handelt es sich um die gleiche Übertragung, Lena Lotzen ist als Expertin also jedes Mal zu hören, Lotzen spielte früher für den FC Bayern München und die deutsche Nationalmannschaft.

Beginn der Übertragung im LIVE-STREAM : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Beginn der Übertragung auf DAZN 1 : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Anstoß : 21.00 Uhr

: 21.00 Uhr Plattform : DAZN

: DAZN Sender : DAZN 1

: DAZN 1 Kommentator : Jan Platte

: Jan Platte Expertin: Lena Lotzen

Wer zeigt / überträgt Benfica Lissabon vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM? Die Champions League der Frauen heute LIVE im Internet

DAZN 1, DAZN als Plattform oder DAZN auf YouTube - die Auswahl, wie man heute das Spiel des FC Bayern Münchens verfolgen kann, ist groß. Allerdings ist DAZN noch nicht allzu lange auf dem deutschen Markt und daher vielleicht noch nicht jedem Fan ein Begriff, daher erklären wir in den nächsten Abschnitten, was genau das ist.

DAZN heute im LIVE-STREAM: FC Bayern München bei Benfica Lissabon LIVE im Internet sehen

Seit 2016 ist DAZN auf dem deutschen Markt unterwegs - seitdem wächst das Angebot von Monat zu Monat. Egal ob LIVE-Events, Highlights, Interviews oder exklusive Produktionen - hier wird man zu jeder Sportart fündig.

Auch im Frauenfußball spielt DAZN mittlerweile eine wichtige Rolle, wobei man die Women's Champions League, die Flyeralarm Bundesliga etc. auf unterschiedlichen Wegen verfolgen kann. Ganz egal ob Handy, auf dem PC oder Laptop, Tablet, Spielekonsole, Smart-TV...

Benfica Lissabon vs. FC Bayern München heute LIVE auf DAZN: Das sind die Preise

Bei solchen Anbietern spielt natürlich immer ein Punkt eine ganz entscheidende Rolle: die Kosten. Auch hier bietet DAZN klare Vorteile im Vergleich zur Konkurrenz: Der Streamingdienst bietet zwei unterschiedliche Varianten an, eine der beiden kann man sogar monatlich kündigen.

Jahresabo: 149,99 Euro pro Jahr | knapp 12,50 Euro pro Monat | Jährlich kündbar | Jährliche Zahlung

Monatsabo: 14,99 Euro pro Monat | 179,88 Euro pro Jahr | Monatlich kündbar | Monatliche Zahlung

Frauenfußball, Männerfußball und über 8.000 weitere LIVE-Events: So viele Sport zeigt nur DAZN

Kampfsport Boxen MMA / UFC WWE

Fußball

Basketball

American Football

Baseball Bundesliga Carabao Cup Champions League Ligue 1 Serie A LaLiga viele weitere Topligen

Radsport

Motorsport

Tennis

Darts

und vieles mehr

Frauenfußball LIVE auf DAZN - die wichtigsten Links!

Champions League: Benfica Lissabon vs. FC Bayern München - die Aufstellungen

Etwa eine Stunde vor Anpfiff, also gegen 20 Uhr, werden die Aufstellungen veröffentlicht und hier eingetragen. Klickt euch rechtzeitig wieder in den Artikel, um ideal auf die Begegnung der Champions League vorbereitet zu sein!

FC Bayern München bei Benfica Lissabon: TV, LIVE-STREAM, Highlights - so wird heute die Women's Champions League übertragen