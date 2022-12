FC Bayern München vs. Benfica: TV, LIVE STREAM, TICKER - die Übertragung der Frauen Champions League heute

Die Frauen des FC Bayern München bekommen es in der Champions League mit Benfica zu tun. GOAL liefert Euch die Infos zur Übertragung des Spiels.

Am heutigen Mittwochabend (21. Dezember 2022) treffen der FC Bayern München und Benfica Lissabon in der Champions League der Frauen aufeinander. Anpfiff für das Gruppenspiel auf dem Campus des FC Bayern ist um 21 Uhr.

Die Münchnerinnen können mit breiter Brust in die Partie gehen. Neun Siege konnte man aus den letzten zehn Spielen holen. Dabei besiegte man sogar den FC Barcelona mit 3:1. Die letzte Partie gewann man in der Champions League gegen den FC Rosengard mit 4:0. Benfica hingegen kassierte eine deutliche 2:6-Niederlage gegen Barcelona. Im ersten Aufeinandertreffen mit Benfica in der Königsklasse konnte das Team von Trainer Alexander Straus einen 3:2-Sieg einfahren. Ob es am auch im letzten Spiel in diesem Jahr für den FC Bayern für einen Sieg reicht, sehen wir dann heute Abend ab 21 Uhr.

GOAL liefert Euch alle nötigen Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM.

FC Bayern München vs. Benfica: Das Spiel im Überblick

Begegnung FC Bayern München vs. Benfica Lissabon Wettbewerb Champions-League-Gruppenphase Anpfiff 21. Dezember - 21 Uhr Spielort Campus des FC Bayern München

FC Bayern München vs. Benfica: Läuft das Spiel im TV?

Für alle, die auf eine TV-Übertragung der Partie gehofft hatten, haben wir schlechte Nachrichten. Im frei empfangbaren Fernsehen könnt Ihr das Spiel leider nicht sehen.

Welche Alternativen Ihr habt, wenn Ihr trotzdem zusehen wollt, das erklären wir Euch in den nächsten Abschnitten.

FC Bayern München vs. Benfica: Die Übertragung per LIVE-STREAM

Eine TV-Übertragung gibt es zwar nicht, per LIVE-STREAM könnt Ihr die Partie aber sehen. Dabei könnt Ihr entweder beim Streamingdienst DAZN zusehen oder auf YouTube.

FC Bayern München vs. Benfica: Der LIVE-STREAM bei DAZN

Die Women's Champions League wird bei DAZN übertragen. Hierbei handelt es sich um den Sport-Streamingdienst mit dem weltweit größten Angebot.

Alles das könnt Ihr per LIVE-STREAM sehen, wenn Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement abgeschlossen habt. Dafür werden dann 29,99 Euro pro Monat fällig. Oder Ihr nehmt direkt das Jahresabo für 24,99 Euro monatlich.

Bayern München vs. Benfica könnt Ihr dann heute live bei DAZN mit Kommentator Jan Platte und Expertin Davina Omilade sehen. Als Reporterin ist Miriam Sinno vor Ort.

Mehr Infos zu DAZN:

FC Bayern München vs. Benfica: Der LIVE-STREAM bei YouTube

Wie gerade erwähnt ist der Streamingdienst DAZN zuständig für die Übertragung der Champions League der Frauen. Allerdings hat dieser auch einen YouTube-Kanal eröffnet, der die Spiele der Königsklasse dort per LIVE-STREAM zeigt.

Das bedeutet also, dass jeder die Women's Champions League auch live bei YouTube sehen kann. Der große Vorteil dabei ist, dass Ihr dafür nichts bezahlen müsst. Die Übertragung bei YouTube könnt Ihr völlig kostenlos verfolgen.

Ihr braucht nur auf diesen Link zu klicken und landet schon beim richtigen Kanal. Dort beginnt dann um 21 Uhr der LIVE-STREAM zum Spiel. Alles, was Ihr zum Zusehen benötigt, ist dann ein Gerät mit Internetzugang, also beispielsweise einfach euer Smartphone, ein Laptop oder Tablet.

FC Bayern München vs. Benfica: Der LIVE-TICKER von GOAL

Mit dem LIVE-TICKER von GOAL bleibt Ihr das ganze Spiel über auf dem Laufenden und verpasst somit kein Tor, keine gelbe Karte und keine Auswechslung. Kostenlos ist der LIVE-TICKER von GOAL natürlich auch.

Hier geht es zum LIVE-TICKER für das Spiel FC Bayern München vs. Benfica Lissabon.

FC Bayern München vs. Benfica: Die Startformationen

Wenn Ihr wissen wollt mit welchen Startformationen die beiden Teams beginnen, dann schaut noch einmal eine Stunde vor Anpfiff hier vorbei.