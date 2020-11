Wer zeigt / überträgt Atletico Madrid vs. FC Bayern München live im TV und LIVE-STREAM?

15 Siege in Folge - die Bayern sind in der Champions League beeindruckend unterwegs. Goal zeigt, wie das nächste Spiel des FCB übertragen wird.

Der ist international in bestechender Form - nun soll der nächste Sieg her. Gegner ist . Anpfiff im Estadio Wanda Metropolitano ist am Dienstag um 21 Uhr.

Vier Spiele - vier Siege: Die Bilanz der Bayern in dieser Champions-League-Saison kann sich sehen lassen. Ohne Punktverlust walzt man durch die Gruppenphase, Weiterkommen und Gruppensieg sind zum frühestmöglichen Zeitpunkt gesichert.

Obwohl die Münchener sich nun zurücklehnen können, dürfte es klar sein, dass die Mannschaft von Hansi Flick wieder einen Sieg anstrebt. Allerdings muss man zum stärksten Gruppengegner: Atletico Madrid empfängt die Bayern.

Für die Madrilenen wäre ein Sieg Gold wert, da man dann mit acht Punkten eine komfortable Position für den letzten Spieltag gegen RB Salzburg innehätte. Im schlimmsten Fall könnte Atletico bei einer Niederlage gegen die Bayern und am letzten Spieltag sogar Gruppenletzter werden und so nicht nur das Überwintern in der , sondern auch die Teilnahme an der verpassen.

Uns erwartet ein hochklassiges Spiel voller Spannung - auch wenn das Hinspiel 4:0 für die Bayern ausging. Goal erklärt in diesem Artikel, wie das Spiel übertragen wird.

FC Bayern München bei Atletico Madrid: Die Champions League im Überblick

Begegnung Atletico Madrid - FC Bayern München Wettbewerb Gruppe A | Champions League (Gruppenphase) Spieltag 5. Spieltag Datum Dienstag, 1. Dezember 2020 | 21 Uhr Ort Estadio Wanda Metropolitano | Madrid |

Wer zeigt / überträgt Atletico Madrid vs. FC Bayern München LIVE im TV? So wird die Champions League übertragen

Es ist die Frage, bei der alle Fans Gänsehaut bekommen: Wird das Spiel meines Vereins im TV übertragen und wenn ja, kann ich das Spiel überhaupt verfolgen? Genau dafür sind wir da! In diesem Artikel erklären wir euch, wer das Spiel wann überträgt.

Der erste Dezember ist traditionell der erste Tag, bei dem ein Türchen im Adventskalender geöffnet wird - allerdings ist das nicht die einzige freudige Überraschung, welche Bayern- oder Atletico-Fans an diesem Tag erleben dürfen: Das Spiel zwischen Atletico Madrid und dem FC Bayern München wird zusätzlich im Fernsehen übertragen!

Wolff Fuss am Mikrofon: So findet die Sky-Übertragung von Atletico vs. Bayern statt

Der Fernsehsender Sky hält die Rechte an der Begegnung der Champions League und wird deshalb das Spiel des FC Bayern Münchens auf Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD übertragen. So wird die Übertragung ablaufen:

Sender : Sky Sport 2, Sky Sport 2 HD

: Sky Sport 2, Sky Sport 2 HD Anstoß der Begegnungen : 21 Uhr

: 21 Uhr Beginn der Übertragung : 20.50 Uhr

: 20.50 Uhr Kommentar: Wolff Fuss

Ateltico vs. Bayern am Dienstag einziges Sky-Spiel: So wird die Champions League aufgeteilt

Dabei dürfen sich die Bayern- und Atletico-Fans glücklich schätzen, dass das Spiel überhaupt im TV übertragen wird: Sky darf nämlich nur zwei der 16 Begegnungen, die einen Champions-League-Spieltag ausmachen, in der vollen Länge zeigen. Diese Woche sind es Atletico Madrid gegen den FC Bayern am Dienstag und BVB ( ) gegen am Mittwoch.

Alle anderen Begegnungen, wie zum Beispiel gegen oder gegen , überträgt der Streaminganbieter DAZN, welcher auch die Highlights zu allen Begegnungen der Champions League 40 Minuten nach Abpfiff auf der Plattform hochlädt.

Sechsmal Königsklasse zur gleichen Zeit: Die Sky-Konferenz zur Champions League

Trotzdem besteht die Möglichkeit, alle Spiele bei Sky zumindest häppchenweise zu sehen: Sky hält nicht nur die Rechte an zwei Begegnungen pro Spieltag, sondern darf auch die Konferenz übertragen.

Wem also das Bayern-Spiel zu langweilig wird, der kann auf Sky Sport 1 oder Sky Sport 1 HD umschalten. Dort werden alle parallelen Spiele, sechs an der Zahl, übertragen.

Sender : Sky Sport 1, Sky Sport 1 HD

: Sky Sport 1, Sky Sport 1 HD Anstoß der Begegnungen : 21 Uhr

: 21 Uhr Beginn der Übertragung : 20.55 Uhr

: 20.55 Uhr Moderation : Sebastian Hellmann

: Sebastian Hellmann Experten : Lothar Matthäus Erik Meijer

: Gezeigte Begegnungen: Atlético Madrid - FC Bayern München (Kommentar: Frank Buschmann), Borussia Mönchengladbach - Inter Mailand (Martin Groß), - (Toni Tomic), - Amsterdam (Oliver Seidler), - Piräus (Holger Pfandt) und - (Jörg Dahlmann)

Bayern München bei Atletico Madrid ist nicht frei empfangbar: So kann man die Champions League bei Sky sehen

Da Sky sein Programm im Pay-TV überträgt, ist das Spiel nicht kostenlos zu sehen: Um das Sky-Angebot zu nutzen, muss man ein Abonnement bei dem Unternehmen abgeschlossen haben.

Dieses bucht man, indem man ein oder mehrere Pakete bestellt. Sky hat davon mehrere zur Auswahl:

"Fußball "

"Sport"

"Entertainment Plus"

"Cinema"

"Kids"

Um die Champions League verfolgen zu können, braucht man das Paket "Sport" - was nicht heißt, dass man die anderen nicht auch bestellen kann. Allerdings variiert der Preis je nach Paket, welches man bucht. Alle weitere Informationen und Details zu den Paketen und Buchungen sind auf der Website von Sky zu finden.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München bei Atletico Madrid im LIVE-STREAM?

Dass das Spiel im TV übertragen wird, haben wir bereits geklärt. Allerdings hilft das vielen Fans nicht weiter: Immer mehr Menschen verzichten auf einen Fernseher, da die Unterhaltung so oder so immer mehr im Internet stattfindet.

Wie die meisten anderen Fernsehsender hat auch Sky diesen Trend erkannt und bietet aus diesem Grund sein Programm im LIVE-STREAM an, sodass man mit einem Internetzugang darauf zugreifen kann.

Genau wie bei der TV-Übertragung ist der LIVE-STREAM allerdings nicht kostenlos oder frei empfangbar, man muss gewisse Voraussetzungen erfüllen. Generell hat man zwei Möglichkeiten, um Sky im LIVE-STREAM verfolgen zu können: Sky Ticket und Sky Go. Wir erklären in den nächsten Abschnitten, was es damit auf sich hat.

Sky Go: Mit aktiven Abonnement Atletico vs. Bayern LIVE sehen

Sky Go ist für alle Fans, die bereits ein Paket gebucht haben. In diesem Artikel wurde ja bereits erklärt, was es für unterschiedliche Pakete gibt (Sport, Fußball Bundesliga etc.). Egal, welches Paket man gebucht hat, mit Sky Go kann man diese dann auch im Browser, auf dem Handy oder dem Tablet sehen.

Dafür meldet man sich bei Sky Go mit den Anmeldedaten des Abonnements an und schon kann man das Spiel im LIVE-STREAM sehen. Für Mobilgeräte gibt es dafür eine eigene App: Die SkyGo-App ist kostenlos im App Store und Play Store verfügbar.

Sky Ticket: Ohne langfristiges Abonnement die Champions League verfolgen

Das Sky Ticket dagegen ist für diejenigen, die noch kein Sky-Abonnement abgeschlossen haben und nicht vorhaben, langfristig ein Paket zu buchen. Mit dem Sky Ticket erhaltet ihr für kurze Zeit Zugang zu den Angeboten, für die ihr das Ticket gebucht habt.

Dieses ist auf den Monat oder das Jahr gerechnet teurer, als wenn ihr ein normales Paket bucht, allerdings seid ihr hiermit wesentlich flexibler. Die App des Sky Tickets gibt es ebenfalls kostenlos im Play Store und App Store.

Wer zeigt / überträgt Atletico Madrid gegen FC Bayern München live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der Champions League