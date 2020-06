FC Bayern: Arjen Robben dachte in der Winterpause an FCB-Rückkehr

Den Niederländer juckte es im Januar in den Füßen, er dachte über eine Rückkehr zu Bayern München nach.

Bayern-Legende Arjen Robben dachte in der Winterpause kurzzeitig an ein Comeback beim FC Bayern. "Das war wirklich eine kurze Phase bei mir im Dezember und Januar, da fühlte ich mich so fit, und ich habe überlegt zurückzukommen", verriet der 36-Jährige der Sport Bild.

Am Ende habe der Niederländer sich allerdings dagegen entschieden und der Familie den Vorzug gegeben. "Es hat schon sehr gejuckt, die Fußballschuhe wieder anzuziehen. Andererseits habe ich die Zeit mit meiner Familie genossen, habe mich mit Skifahren abgelenkt", sagte Robben.

Arjen Robben: Höhepunkt war der CL-Sieg mit dem FC Bayern gegen den BVB

In der damaligen Phase fehlten dem FC Bayern mit Serge Gnabry und Kingsley Coman zwei Flügelspieler verletzungsbedingt, sodass der Routinier durchaus für Entlastung in der Offensive hätte sorgen können. Letztlich fiel Gnabry jedoch nur kurzzeitig aus und ist im Angriff der Münchner gemeinsam mit Thomas Müller und Robert Lewandowski gesetzt.

Mehr Teams

Als "Höhepunkt meiner Laufbahn" bezeichnete der Linksfuß den Champions-League-Sieg im Jahr 2013 gegen den BVB, als er in der 89. Minute den 2:1-Siegtreffer erzielte. "Was dann für Emotionen hochkommen, das ist unbeschreiblich. Ich wusste, du hast nicht vergeblich geträumt", beschrieb er die Sekunden nach dem Last-Minute-Tor.

Arjen Robben kehrt im Sommer in seine Heimat Groningen zurück

Einen konkreten Plan für seine weitere Karriere hat Robben derweil noch nicht. "Ich bin noch nicht so weit zu sagen, was ich machen will. Ich bin für alles offen. Ich will mir erst die Zeit nehmen, dass wir uns in aller Ruhe an Holland gewöhnen", sagte Robben, der im Sommer mit seiner Familie sein Haus in Grünwald verlassen und nach 17 Jahren im Ausland in seine Heimat Groningen zurückkehren wird.

Eine Zukunft als Bayern-Trainer wollte er zumindest nicht ausschließen: "Man weiß ja nie. Wir werden nach unserem Umzug immer wieder mal zurückkehren, um Freunde zu besuchen, den Verein." Robben spielte von 2009 bis 2019 beim FCB, in 309 Spielen für die Münchner kam der 36-Jähige auf 245 Torbeteiligungen.