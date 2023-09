Der Angreifer hat die Münchner um eine Vertragsauflösung gebeten.

WAS IST PASSIERT? Angreifer Désiré Sègbè und der FC Bayern München haben sich auf ein Ende der Zusammenarbeit verständigt. Der Vertrag des 30-Jährigen beim deutschen Rekordmeister wurde in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Sègbè kam primär in der zweiten Mannschaft der Münchner zum Einsatz.

WAS WURDE GESAGT? "Désiré kam mit der Bitte auf uns zu, seinen Vertrag aus persönlichen Gründen aufzulösen. Nach einigen Gesprächen haben wir ihm diesen Wunsch kurzfristig erfüllt. Wir haben Désiré als vorbildlichen Profi kennengelernt, der unserer jungen Mannschaft auf und auch außerhalb des Platzes weitergeholfen hat. Für seine Zukunft in Belgien wünschen wir ihm sportlich und persönlich nur das Beste", sagte Halil Altintop, Sportlicher Leiter am FCB-Campus.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Sègbè wechselte im Sommer 2022 zu den Amateuren. Insgesamt kam er auf 28 Einsätze in der Regionalliga Bayern. Dabei erzielte er 12 Tore (3 Vorlagen). Als Ursprung seines Transfers galt seine gute Beziehung zu Sadio Mané, der ebenfalls im vergangenen Jahr an die Isar wechselte, mittlerweile aber in Saudi-Arabien bei Al-Nassr spielt.