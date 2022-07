FC Bayern München gibt angeblich Angebot für Mathys Tel von Stade Rennes ab

Der FC Bayern soll scharf auf den 17 Jahre alten Mathys Tel sein. Das Juwel von Stade Rennes ist in der Offensive flexibel einsetzbar.

Rekordmeister FC Bayern München will in diesem Sommer offenbar noch einmal seine Offensive verstärken. Nach übereinstimmenden Berichten von RMC und Le Parisien soll der FC Bayern bei Stade Rennes ein Angebot für den 17 Jahre alten Mathys Tel abgegeben haben.

Wie hoch das Angebot für den in der Offensive flexibel einsetzbaren Perspektivspieler ist, geht aus den Berichten nicht hervor. Dafür aber, dass der angeblichen Offerte des FC Bayern nur geringe Erfolgsaussichten eingeräumt werden.

FC Bayern scharf auf französisches Top-Talent?

Tel machte in der vergangenen Saison seine ersten Schritte im Profifußball. In der Ligue 1 kam er in sieben Einsätzen auf 49 Spielminuten. Hinzu kommt ein Einsatz im Coupe de France über 15 Minuten.

Der französische U18-Nationalspieler steht bei Stade Rennes noch bis 2024 unter Vertrag.