FC Bayern: Alvaro Odriozola bestätigt Rückkehr zu Real Madrid im Sommer

Das Kapitel FC Bayern ist für Alvaro Odriozola nach der Saison beendet. Er wird zu Real Madrid zurückkehren, wie der Rechtsverteidiger nun bestätigte.

Die am Saisonende auslaufende Leihe von Alvaro Odriozola zum FC Bayern wird nicht verlängert, das bestätigte der 24-Jährige im Interview mit El Chiringuito. "Die Leihe ist ohne Kaufoption und ich kehre am Saisonende nach Madrid zurück", sagte der Rechtsverteidiger in der Nacht auf Donnerstag.

Für den FC Bayern hat er bislang nur 70 Minuten auf dem Platz gestanden. Durch den beschlossenen Neustart der könnten jedoch weitere Einsätze folgen: "Ich bin konzentriert. Zu Madrid zu gehören und auf Leihbasis bei Bayern zu spielen, gibt mir ein privilegiertes Gefühl", betonte Odriozola.

Odriozola: "Zidane wollte nicht, dass ich verlasse"

Dabei hätte der spanische Abwehrspieler, der sich erst im Wintertransferfenster dem Bundesligisten angeschlossen hatte, auch bei Real Madrid bleiben können: "[Zinedine] Zidane wollte nicht, dass ich Madrid verlasse. Es ist schön, dass eine Figur wie er mehr an mich gedacht hat als an sich selbst", so Odriozola, der betonte: "Er ist ein großartiger Trainer und eine großartige Person."

Zudem bestätigte der 24-Jährige, sich regelmäßig mit Zidane auszutauschen: "Ich habe Kontakt zu den Spielern und den Angestellten des Vereins, sogar zu den Ärzten. Zidane ist konzentriert. Als es um die Abreise ging, hatte ich mehrere Gespräche mit ihm, und er zeigte mir unter vier Augen seine Unterstützung, als Bayern sich für mich interessierte."