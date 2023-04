FC Bayern München: Alphonso Davies in Mainz verletzungsbedingt ausgewechselt

Alphonso Davies hat sich wohl eine Oberschenkelverletzung zugezogen. In Mainz musste der Bayern-Star früh ausgewechselt werden.

WAS IST PASSIERT? Alphonso Davies vom FC Bayern München musste in der Bundesligapartie beim FSV Mainz 05 am Samstag bereits in der 9. Minute wegen einer Verletzung ausgewechselt werden. Über die Schwere der Blessur und eine mögliche Ausfalldauer gibt es bis dato noch keine offiziellen Angaben.

WAS WURDE GESAGT? "Das sieht gar nicht gut aus. Für Phonzy geht es nicht weiter. Wir drücken die Daumen", twitterte der FC Bayern.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der kanadische Außenverteidiger zog sich die Verletzung bei einem Laufduell mit Silvan Widmer zu. Offenbar fuhr es dem Nationalspieler in den hinteren Oberschenkel. Davies zeigte sofort an, dass er ausgewechselt werden muss, was nach einer kurzen Behandlung auf dem Platz dann auch geschah.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Imago Images

Getty Images

WIE GEHT ES WEITER? Für Davies brachte Trainer Thomas Tuchel den Marokkaner Noussair Mazraoui. Nach einer eingehenden Behandlung wird eine Diagnose für Davies erwartet.