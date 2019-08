Salihamidzic bestätigt: FC Bayern holt Gladbach-Talent Michael Cuisance

Nach Philippe Coutinho vermeldet der FC Bayern am Freitagabend noch einen Transfer: Gladbach-Talent Michael Cuisance wird den Meister verstärken.

Der verstärkt sein Mittelfeld mit Michael Cuisance von . Das bestätigte Sportdirektor Hasan Salihamidzic nach dem 2:2 gegen zum Bundesligastart am Freitagabend.

"Cuisance wird Spieler des FC Bayern. Wir werden viel Freude an ihm haben", sagte Salihamidzic und fügte an: "Der Spieler kann sich bei uns entwickeln." Es seien nur noch Details zu klären.

FC Bayern: Ablöse für Michael Cuisance wohl im hohen einstelligen oder niedrigen zweistelligen Millionenbereich

Wie kicker und Sky zuvor berichteten, soll die Ablösesumme für den 20-jährigen Franzosen im hohen einstelligen oder niedrigen zweistelligen Millionenbereich liegen.

Cuisance war im Sommer 2017 von der AS Nancy an den Niederrhein gewechselt. Der hoch veranlagte Spielgestalter kam bei den Fohlen aber nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus. Insgesamt kommt Cuisance bislang auf 39 Pflichtspiele, in denen er drei Vorlagen beisteuerte.

Vor der Vermeldung der Cuisance-Verpflichtung hatte Bayern am Freitagabend bereits bestätigt, dass Philippe Coutinho vom FC Barcelona ausgeliehen wird. Für den Brasilianer besitzt man zudem eine Kaufoption.