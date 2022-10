FC Bayern - "Keine menschliche Größe!" - Heftige Kritik an Matthijs de Ligt

Matthijs de Ligt steht weiter in der Kritik in seiner ehemaligen Wahlheimat Italien. Nun haben gleich mehrere Legenden gegen ihn geschossen.

De Ligt hatte nach seinem Wechsel zum FC Bayern Kritik an Juventus geäußert, unter anderem die Ambitionen des Klubs in Frage gestellt sowie seine Fitnesszustand an den Umständen in Turin festgemacht.

Ein Nachtreten, das in Italien für Unmut sorgte. "Eine kräftige Statur macht keine menschliche Größe aus", sagte Marco Tardelli bei Sport1. Der Italiener spielte für Juventus, gewann beim Turiner Klub fünf Meisterschaften und wurde 1982 Weltmeister.

Auch Andrea Barzagli, einst u.a. bei Juventus und dem VfL Wolfsburg, schimpfte bei DAZN über de Ligt: "Ich hätte darauf verzichtet, zu reden. Leider neigen wir im Fußball, vor allem die Spieler selbst, dazu, anderen die Schuld zu geben. Wir schauen nie auf uns selbst und geben zu, dass wir mehr hätten geben können."

Giuseppe Bergomi, ehemaliger Top-Verteidiger bei Inter Mailand, ist bei Sport1 der gleichen Meinung: "Ich bin auf seiner Linie. Oft sind diese Spieler noch jung und ich verstehe sie sogar ein bisschen. Aber ich habe in meiner Laufbahn auch viele Beispiele erlebt, wie es anders laufen kann."

Italien-Legende: Matthias Sammer hat gezeigt, wie es geht

Bergomi nennt als Beispiele Dennis Bergkamp und Matthias Sammer: "Bergkamp hatte bei uns große Mühe, ist dann nach England gegangen und wurde dort zum Star. Sammer, der sich bei uns nicht integrieren wollte, hat später sogar den Ballon d'Or gewonnen. Aber beide Spieler vermieden es, schlecht über ihre ehemalige Mannschaft zu reden, als sie uns verließen."

De Ligt war 2019 von Ajax Amsterdam nach Turin gewechselt, konnte die Erwartungen bei der Alten Dame aber nur begrenzt erfüllen. Im Sommer wechselte der Niederländer schließlich nach München.

"Wenn du zu einem Team gehst, das solche Legenden in der Verteidigung und im Tor hat, ist es für einen Jungen von 19 Jahren am Anfang vielleicht ein bisschen schwierig, so aufzutreten, wie du es eigentlich könntest", hatte der Abwehrspieler vor einigen Wochen bei ESPN erklärt und damit auf Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci und Gianluigi Buffon angespielt.

Er habe nicht die Verantwortung als Abwehrchef übernehmen können, da man ihn nicht gelassen habe - dieser Vorwurf schwang in den De-Ligt-Sätzen mit. "In gewisser Weise war ich bei Juve weniger ich selbst", sagte der 23-Jährige, der bei Ajax zuvor der jüngste Kapitän der Vereinsgeschichte war.

Außerdem hatte sich de Ligt bei Sky Sport Italia zu seinem komplizierten Start in München geäußert. Er sei die Intensität im Training "noch nicht gewohnt" gewesen. "In Italien geht es mehr um Taktik und das angestrebte System - und weniger um Intensität, erst recht weniger um Sprints", hatte der 38-malige niederländische Nationalspieler gesagt.