FC Bayern - Transferkandidat Mathys Tel: Ehrgeizling, Rekordbrecher, neuer Henry

Die Bayern sind scharf auf Mathys Tel. Der junge Franzose gilt als hochbegabt - sucht kurioserweise aber noch seine Position.

Matthijs de Ligt, Cristiano Ronaldo, Konrad Laimer, Ousmane Dembele – ziemlich hochkarätige Namen werden da aktuell beim FC Bayern München als Neuzugänge gehandelt. Zwischen die Gerüchte und Nachrichten um all diese etablierten Superstars und Nationalspieler poppte am Wochenende eine Meldung um einen jungen, unbekannten Franzosen und den FCB auf: Die Münchner bieten für den jungen Stürmer Mathys Tel von Stade Rennes. Mathys wer?

Der vielseitige Angreifer aus Sarcelles bei Paris ist zarte 17 Jahre alt und gilt in Frankreich als eine der größten Nachwuchshoffnungen. Diverse Rekorde pflastern Tels noch kurzen Karriereweg und ein Interesse des FC Bayern ergibt durchaus Sinn, beleuchtet man den Werdegang und die Aussichten des Teenagers.

FC Bayern: Rennes lehnt Angebot für Mathys Tel ab

Nach Informationen von GOAL und SPOX sind die Berichte von RMC Sport und Le Parisien über jenes Interesse zutreffend. Am Wochenende unterbreiteten die Münchner Rennes eine Offerte für Tel. Laut L'Equipe soll diese bei sieben Millionen Euro Ablöse plus möglicher Boni gelegen haben. Das Angebot sei von den Rennes-Verantwortlichen als "unseriös" empfunden worden, sie taxieren den Marktwert ihres Juwels deutlich höher und planen, Tel zu halten.

Tel debütierte im August 2021 für Rennes' Profimannschaft, da war er 16 Jahre und 110 Tage alt. Er knackte damit eine Bestmarke des heutigen Real-Stars Eduardo Camavinga und wurde zum jüngsten Profispieler der Klubgeschichte. Überhaupt gab es in der Ligue 1 nur zehn jüngere Spieler. In der Youth League war Tel zuvor bereits mit 15 Jahren aufgelaufen.

Den Weg zum Rennes-Rekordspieler ebnete sich Tel mit harter Arbeit. Er gilt seit jeher als absoluter Musterprofi. Nachdem er eine Zeit lang in Frankreichs Elitetalentschmiede Clairefontaine ausgebildet worden war, landete er nach Intermezzi bei einigen Vereinen 2019 beim Pariser Vorortklub Montrouge. Einem Klub, der für seine exzellente Nachwuchsarbeit bekannt ist.

Der damals 14 Jahre alte Tel war aufgrund seines auffälligen Talents für die U17 vorgesehen. Sein damaliger Trainer Thomas Berlette erinnert sich bei GOAL und SPOX: "Als ich ihn traf, lagen wir in der Meisterschaft (U17 Nationals, Anm. d. Red.) auf dem zweiten Platz. Ich sagte ihm gleich, dass ich auf seiner Position eigentlich keinen Bedarf hatte. Er entgegnete: 'Kein Problem. Ich werde hart arbeiten und mich beweisen.'"

Bayern-Kandidat Mathys Tel wechselte 2020 zu Stade Rennes

Tel hielt sein Versprechen. "Eine Woche später trainierte er bei uns", erinnert sich Berlette. "Die anderen blickten ein wenig auf ihn herab, er war schließlich jünger. Aber er war unglaublich eifrig. Er wollte sich entwickeln, und er wollte lernen." Andere junge Spieler hätten ihn gar als "zu ehrgeizig" empfunden, so sein einstiger Förderer.

Zu jener Zeit spielte Tel noch defensiver, in der Mittelfeldzentrale und manchmal sogar in der Innenverteidigung. Berlette, der heute als Co-Trainer in Reims arbeitet, beorderte den Youngster deutlich weiter nach vorn: "Meinem Stab und mir fielen diese enormen Fähigkeiten im Dribbling und bei der Geschwindigkeit auf. Es wäre eine Schande gewesen, das nicht zu nutzen. Also stellten wir ihn auf die offensiven Außenbahnen."

Nos rennais sont en feu en sélection ! Mathys Tel également à nouveau buteur avec l'EDF U18🇫🇷 face à l'Espagne. pic.twitter.com/zCHKgCMEw1 — Yoann (@YoannSRFC) September 5, 2021

Schnell machte sich Tel landesweit einen Namen und weckte das Interesse aus Rennes, wohin er 2020 wechselte. In der bretonischen Nachwuchsakademie, in der unter anderem der genannte Camavinga, Ousmane Dembele und Ismaila Sarr ausgebildet worden waren, lebte er sich schnell ein, und sein Profidebüt im vergangenen Herbst kam nicht wirklich überraschend.

Beim nächsten Schritt in seiner Laufbahn, ob dieser nun in Rennes oder in München liegt, geht es auch darum, eine dauerhafte Position für Tel zu finden. Bei seinem Klub kommt er meist über die linke Außenbahn, als Stoßstürmer glänzte er in Frankreichs U18 als Goalgetter. So auch vergangenen Herbst beim bekannten U18-Nachwuchsturnier Lafarge Foot Avenir. Da wurde er als bester Spieler ausgezeichnet, noch vor Barca-Star Gavi, der mit Spanien den Titel gewann.

Transfer zum FC Bayern? Mathys Tel steht in Rennes bis 2024 unter Vertrag

Entfernt erinnert der 1,83 Meter große Rechtsfuß in seiner Spielweise an Thierry Henry. Frankreichs Legende kam zu ihrer besten Zeit als Sturmspitze ja auch eher als offensiver Freigeist daher.

Der Scout eines europäischen Spitzenklubs sagte GOAL und SPOX, nachdem er Tel mehrfach unter die Lupe genommen hatte: "Ich fand ihn auch im Mittelfeld stark. Er hat viele gute Läufe in die Tiefe gemacht und seine Technik ausgespielt. Im Sturm ist er immer auf der Suche nach Lösungen und will als Bindeglied zum Mittelfeld fungieren. Ich glaube, er wird ein Spieler der Spitzenklasse. Auf welcher Position? Das weiß ich nicht."

Zehn Profispiele hat der Junioren-Nationalspieler bisher gesammelt. Auf seinen ersten Treffer wartet er noch. Bei allem Talent und allem Fleiß ist er noch ein absoluter Rohdiamant, der trotz guter Anlagen und starker Einstellung noch in vielen Bereichen Luft nach oben hat. Jedenfalls ist es schwer vorstellbar, dass er in München auf Anhieb eine prominente Rolle im Starensemble einnähme.

Tels Vertrag in Rennes läuft noch bis 2024, er unterschrieb ihn erst im vergangenen Oktober. Damals sprach er anschließend von einem "emotionalen Moment" und kündigte an: "Der schwierigste Teil liegt noch vor mir. Eine Menge ist zuletzt passiert und ich will daraus Stärke ziehen. Ich werde so weiterarbeiten, wie ich es jeden Tag tue."