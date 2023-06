FC Bayern: Mason Mount plötzlich zu haben? Manchester United steigt aus Transferpoker aus

Der FC Bayern soll angeblich ein Auge auf Mason Mount geworfen haben. Der hatte angeblich schon einen neuen Klub gefunden.

WAS IST PASSIERT? Könnte der FCB als lachender Dritter aus den Verhandlungen zwischen dem FC Chelsea und Manchester United um Mittelfeldmann Mason Mount hervorgehen? Das legt ein aktueller Bericht des Guardian nah. Demnach soll sich auch der deutsche Rekordmeister mit einer Verpflichtung des 24-Jährigen beschäftigen, der bei den Blues wohl keine Zukunft mehr hat.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Chelsea-Spieler soll in diesem Sommer abgegeben werden, um vor Vertragsende 2024 eine Ablöse zu generieren. In den letzten Tagen schien es praktisch als ausgemacht, dass United den Offensivspieler holt. Zuletzt boten die Red Devils umgerechnet 64 Millionen Euro, doch die Blues lehnten erneut ab.

Deshalb soll sich United nun - zumindest vorerst - aus dem Transferpoker verabschiedet haben und sich neuen Spielern zuwenden, wie die Engländer von Sky Sport schreiben.

Und da kommt der FC Bayern München ins Spiel. Laut dem Guardian könnte der deutsche Meister ein Angebot für Mount abgeben, der unter Trainer Thomas Tuchel beim FC Chelsea einst aufblühte. Mount hatte seine Karriere in der Jugend des Klubs gestartet und war 2015 zur U18 gewechselt.

WIE GEHT ES WEITER? Auch in Sachen Ablösesumme hätten die Bayern einen Trumpf in der Hinterhand: Der FC Chelsea soll die aufgerufene Summe bei einem Verein aus dem Ausland etwas niedriger ansetzen. Allerdings soll sich Mount persönlich bereits mit ManUnited geeinigt haben.