FC Bayern vs. Manchester City: TV und LIVE-STREAM - das Testspiel des FCB live sehen

In der Vorbereitung trifft der FC Bayern München auf Manchester City. Alle Infos zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

Am heutigen 23. Juli 2022 trifft der FC Bayern München im Rahmen seiner Vorbereitungstour durch die USA auf Manchester City.

Aufgrund der Zeitverschiebung erfolgt der Anpfiff allerdings erst um 1 Uhr deutscher Zeit auf dem Lambeau Field in Green Bay. Normalerweise finden dort die Heimspiele der Green Bay Packers aus der NFL statt. Nach zwejjähriger Pause, bedingt durch Corona, können die Bayern dieses Jahr erstmals wieder ihre US-Tour zur Vorbereitung starten. Vom 18. bis 24. Juli wird man die USA bereisen. Nicht mehr dabei ist Superstar Robert Lewandowski. Nach wochenlangen Verhandlungen wurde der Wechsel jetzt offiziell vollzogen, Lewandowski stürmt ab sofort für den FC Barcelona.

Alle Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM gibt es hier bei GOAL.

FC Bayern vs. Manchester City: Das Spiel auf einen Blick

Begegnung FC Bayern München vs. Manchester City Wettbewerb Testspiel Anpfiff 24. Juli - 1 Uhr (deutsche Zeit) Spielort Lambeau Field (Green Bay)

FC Bayern vs. Manchester City: Gibt es eine TV-Übertragung des Spiels?

Für alle, die das Spiel zwischen dem Team von Pep Guardiola und dem FC Bayern live verfolgen möchten. haben wir gute Nachrichten.

Der Free-TV Sender Sport1 zeigt die komplette Partie im Re-Live. Wie oben schon beschrieben, erfolgt der Anpfiff für das Spiel nämlich erst um 1 Uhr deutscher Zeit. Sport1 zeichnet daher die komplette Partie auf und zeigt sie Euch am 24. Juli ab 14 Uhr im frei empfangbaren Fernsehen.

Also am besten schaltet Ihr um 14 Uhr ein und schaut Euch die vollen 90 Minuten zu einer erträglichen Uhrzeit am Sonntagnachmittag an.

Getty Images

FC Bayern vs. Manchester City: Wo läuft das Spiel im LIVE-STREAM?

Parallel zur TV-Übertragung bietet Sport1 auch einen LIVE-STREAM an. Dort könnt Ihr ebenfalls das ganze Spiel verfolgen und das Beste daran ist, der LIVE-STREAM ist genauso wie die Übertragung im Free-TV völlig kostenlos.

Ihr braucht also am 24. Juli um 14 Uhr nur auf diesen Link zu klicken und könnt schon die Partie zwischen Bayern und City im LIVE-STREAM bei Sport1 sehen. Was Ihr dazu noch benötigt, ist natürlich ein internetfähiges Gerät, mit dem Ihr den LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Frauen-EM, Champions League und Bundesliga live - nur bei DAZN

Mit der Übertragung der Testspiele des FCB kann DAZN zwar nicht aufwarten, dafür seht Ihr dort aber trotzdem so ziemlich alles, was das Sportlerherz begehrt. Unter anderem könnt Ihr dort alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga sehen sowie den Großteil aller Champions-League-Partien und die französische, spanische und italienische Liga.

Dazu kommen noch Übertragungen der NBA, NFL, Tennis, Boxsport, Motorsport und vieles mehr. Allerdings ist das Ganze natürlich auch mit gewissen Kosten verbunden. Im Monatsabo zahlt Ihr für DAZN 29,99 Euro pro Monat, im Jahresabo werden 24,99 Euro monatlich fällig.

Mehr Infos zu DAZN:

Getty Images

FC Bayern vs. Manchester City: Der LIVE-TICKER zum Spiel

Bei GOAL haben wir natürlich auch einen LIVE-TICKER für Euch. Dort werdet Ihr direkt informiert, sobald auf dem Rasen etwas geschieht.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

FC Bayern vs. Manchester City: Die Aufstellungen der Teams

Sobald die Mannschaften ihre Aufstellungen bekanntgegeben haben, könnt Ihr sie hier nachlesen.