FC Bayern: Hoffen auf Hernandez - Süle und Tolisso nicht dabei

Im Duell mit Werder Bremen musste Lucas Hernandez früh ausgewechselt werden. Vier Tage später könnte der Franzose aber schon wieder mitspielen.

Bayern Münchens Trainer Hansi Flick hofft am Mittwoch (21 Uhr im LIVE-TICKER) im Gruppenspiel der gegen RB Salzburg auf den Einsatz von Weltmeister Lucas Hernandez. Vielleicht könne der Franzose "auf der Bank dabei sein", sagte Flick am Dienstag, man müsse aber noch abwarten. Hernandez hatte sich beim 1:1 gegen Bremen am Samstag das Becken geprellt.

Definitiv muss der Triple-Gewinner laut Flick auf die angeschlagenen Corentin Tolisso und Bouna Sarr (muskuläre Probleme) verzichten. Tanguy Nianzou ist für die Gruppenphase nicht gemeldet.

Bayern München - Flick: Süle mit "Trainingsrückstand"

Zudem lässt Flick erneut Nationalspieler Niklas Süle draußen. "Er hat Trainingsrückstand. Den müssen wir aufholen. Jetzt hoffen wir auf Samstag", sagte der Bayern-Coach mit Blick auf die Liga-Begegnung beim .

Gute Nachrichten gab es bei Alphonso Davies: Der Linksverteidiger hat einen Monat nach seinem Bänderriss im rechten Sprunggelenk eine erste lockere Laufeinheit absolviert. Seine Rückkehr wird spätestens für Januar erwartet. Dann soll auch Joshua Kimmich (Knie-OP) wieder bereit sein.