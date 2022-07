FC Bayern vs. D.C. United: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER - wo wird das Testspiel heute übertragen?

Der FC Bayern München ist in den USA unterwegs, heute Nacht gibt es das Testspiel gegen DC United. Wie wird das Spiel im TV übertragen?

Der erste große Test des Sommers steht für den FC Bayern München an: In Washington trifft der deutsche Rekordmeister auf DC United. Anpfiff im Audi Field ist um 19.30 Uhr vor Ort, also um 01.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit.

Der FC Bayern München ist in diesem Sommer Mal wieder auf Reise durch die Vereinigten Staaten von Amerika - natürlich darf auch das ein oder andere Testspiel nicht fehlen. Am Samstag kommt es zum Spitzenspiel gegen Manchester City, heute wird gegen das Heimteam DC United gespielt.

Dort ist jemand mit Legendenstatus aktiv: Wayne Rooney (36) ist der neue Trainer des Hauptstadtklubs! Der englische Ex-Stürmer war schon in den letzten Zügen seiner Profikarriere für den Hauptstadtklub aktiv, nun übernimmt er das aktuell drittschlechteste Team der MLS. Noch allerdings wird Rooney nicht an der Seitenlinie stehen.

Sehen wir Sadio Mane zum ersten Mal offiziell im Dress des deutschen Rekordmeisters? GOAL erklärt in diesem Artikel, wie das Testspiel des FC Bayern Münchens LIVE übertragen wird.

Der FC Bayern München in den USA: Das Testspiel bei D.C. United im Überblick

Begegnung D.C. United vs. FC Bayern München Wettbewerb Freundschaftsspiel Datum Ortszeit: Mittwoch | 20. Juli 2022 Deutsche Zeit: Donnerstag | 21. Juli 2022 Anpfiff Ortszeit: 19.30 Uhr Deutsche Zeit: 01.30 Uhr Ort Audi Field | Washington D.C. | USA

FC Bayern München bei D.C. United: Das Testspiel von Sadio Mane, Robert Lewandowski und Co. im TV!

In gerade einmal neun Tagen steht das erste Pflichtspiel der Saison für die Mannschaft von Julian Nagelsmann an: Am 30. Juli treffen die Bayern auf RB Leipzig. Als Meister der Bundesliga müssen Sadio Mane und Co. im deutschen Supercup antreten, Gegner RB Leipzig konnte im Mai den DFB-Pokal gegen den SC Freiburg gewinnen.

Eine Woche später schon eröffnet der FC Bayern München die Bundesliga mit einem Gastspiel bei Europa-League-Gewinner Eintracht Frankfurt. Es werden also anstrengende Wochen für die Münchener - mit einem Erfolg bei D.C. United will man sich das erste Selbstvertrauen holen.

Läuft FC Bayern München vs. DC United LIVE? Die Übertragung des Testspiels im TV

Klar, halb zwei in der Nacht ist jetzt nicht die beste Uhrzeit für Fans, um ein Spiel zu sehen - aber da seht Ihr Mal, was sich NBA-Fans jede Nacht antun müssen! Spaß beiseite, zum Glück gibt es in Deutschland aufmerksame Fernsehsender: Das Spiel wird nämlich nicht live übertragen, sondern am nächsten Tag zur besten Uhrzeit!

Doch der Reihe nach: Das Spiel wird nämlich im Free-TV übertragen! Der Fernsehsender Sport1 überträgt das gesamte Spiel kostenlos - wenn auch nicht live: Am Donnerstag, den 21. Juli, wird das Spiel im Re-Live um 20.15 Uhr auf Sport1 übertragen!

Das Bayern-Testspiel im Free-TV: So seht ihr das Freundschaftsspiel aus Washington D.C.

Sport1 ist wohl kein öffentlich-rechtlicher Sender - doch keine Sorge: Man kann trotzdem das gesamte Sportprogramm im Free-TV empfangen! Der Fernsehsender finanziert sich durch Werbung, Ihr müsst Euch also auf ein paar Werbeunterbrechungen vor dem Spiel oder in der Halbzeit gefasst machen.

Eine LIVE-Übertragung haben wir auf dem deutschen Markt nicht ausfindig machen können - hier müsstet Ihr wohl mit einem VPN arbeiten und Euch bei den US-amerikanischen Fernsehsendern und Streamingdiensten umschauen.

Spielen Sadio Mane und Robert Lewandowski: Sport1 zeigt das Re-Live von D.C. United vs. FC Bayern München

Begegnung : DC United vs. FC Bayern München

: DC United vs. FC Bayern München Beginn der Übertragung : 20.15 Uhr

: 20.15 Uhr Ende der Übertragung : 22.15 Uhr

: 22.15 Uhr Sender: Sport1

FC Bayern München bei D.C. United: So wird das Testspiel des deutschen Meisters im kostenlosen LIVE-STREAM gezeigt!

Der große FC Bayern München ist in der US-amerikanischen Hauptstadt zu Gast, für die Bayern geht es gegen D.C. United. Wir haben bereits gelernt, dass im deutschen Fernsehen das Spiel nicht live im TV zu sehen ist, sondern am nächsten Tag im kostenlosen Re-Live. Aber wie sieht es im Internet aus?

Der kostenlose Stream, um Sport1 und das Bayern-Testspiel zu sehen: Das ist die Übertragung von D.C. United vs. FC Bayern München im Internet

Gute Nachrichten: Auch im Internet ist das Spiel kostenlos im Re-Live zu sehen! Der Grund: Sport1 überträgt das gesamte LIVE-Programm kostenlos, genau wie im Fernsehen. Ihr müsst dafür einfach nur tv.sport1.de aufrufen - es ist also keine Registrierung oder Anmeldung nötig!

Natürlich gibt es zusätzlich auch eine Sport1-App: So könnt ihr rund um die Uhr das Sport1-Programm auf dem Handy, dem Tablet oder anderen Geräten sehen. Ihr seid also nicht zuhause an den Rechner gefesselt, sondern könnt auch in der Bahn das Re-Live von DC United vs. Bayern sehen. Die App gibt es sowohl für den Play Store als auch im App Store, die passenden Links findet ihr in der folgenden Aufzählung.

FC Bayern München bei D.C. United im LIVE-STREAM auf der Homepage des FC Bayern sehen

Doch eine Möglichkeit, das Spiel tatsächlich live zu sehen, also heute Nacht direkt, gibt es dann doch. Der FC Bayern streamt das Spiel kostenlos auf seiner Homepage. Zu finden ist der LIVE-STREAM unter diesem Link. Beste Nachrichten also für alle Fans der Münchner, die das Spiel trotz der ungewöhnlichen Anstoßzeit in Deutschland nicht verpassen wollen.

Sky, Sport1, DAZN und die kostenlosen Apps: Das sind die wichtigen Links, um heute Fußball zu sehen

Testspiel im Überblick: So wird D.C. United vs. FC Bayern München heute Nacht und morgen im TV und LIVE-STREAM übertragen

