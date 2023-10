FC Bayern: Leroy Sané kann sich angeblich Wechsel ins Ausland vorstellen

Leroy Sané spielte bereits vier Jahre lang in England. Nun denkt er angeblich erneut über einen Abschied aus Deutschland nach.

WAS IST PASSIERT? Leroy Sané will angeblich im kommenden Sommer entscheiden, wie es mit seiner Karriere weitergeht. Der Bayern-Star ist vertraglich noch bis 2025 an die Münchner gebunden, doch er will nach Angaben der Sport Bild nach der laufenden Saison eine Grundsatzentscheidung treffen: Macht er langfristig bei den Bayern weiter und verlängert er seinen Vertrag entsprechend oder geht er noch einmal den Schritt ins Ausland?

WAS IST DER HINTERGRUND? Zwischen 2016 und 2018 spielte Sané für Manchester City in der Premier League. Nun soll es aufgrund der starken Leistungen des Flügelspielers in dieser Saison Interesse aus Spanien geben: Dem Bericht zufolge sind der FC Barcelona und Real Madrid an Sané dran, der in neun Spielen in der laufenden Spielzeit bereits sechsmal getroffen hat.