FC Bayern: Leroy Sane bekommt das Trikot mit der Rückennummer "10"

Seit Freitag ist Leroy Sane offiziell ein Spieler des FC Bayern. Er bekommt eine Rückennummer, die vor ihm namhafte Stars trugen.

Neuzugang Leroy Sane bekommt beim das Trikot mit der Rückennummer "10". Das teilte der FCB am Freitag mit, Sanes Shirt mit dieser Nummer ist bereits im Online-Shop des deutschen Rekordmeisters erhältlich.

Leroy Sané's shirt with the number 10 for sale on the FC Bayern online store. pic.twitter.com/XZRrIhOmBo — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 3, 2020

Sane übernimmt die Nummer von Philippe Coutinho. Der vom ausgeliehene Brasilianer trägt die "10" in noch laufenden Spielzeit. Die Kaufoption auf ihn hatten die Münchener im Frühjahr verstreichen lassen, es deutet sich ein Abgang an. Offiziell ist die Entscheidung allerdings noch nicht gefallen.

In der Mitteilung der Münchner heißt es: "Aus Respekt vor Philippe Coutinho, der aktuell die Nummer '10' trägt und auch das anstehende Pokalfinale in Berlin sowie alle möglichen Spiele in der UEFA im August damit bestreiten wird, verzichtete Sane im Zuge seiner Verpflichtung an diesem Donnerstag auf das Fotomotiv mit seiner neuen Nummer."

Mehr Teams

FC Bayern: Leroy Sane bekommt Coutinhos Rückennummer

Vor Coutinho war die traditionsreiche Rückennummer beim FC Bayern jahrelang im Besitz Arjen Robbens. Er trug sie von 2009 bis 2019. Vor ihm waren damit beim FCB unter anderem auch Roy Makaay, Lothar Matthäus und Mehmet Scholl unterwegs.

Leroy Sane, dessen Wechsel am Freitag offiziell verkündet wurde, trug bei seit seinem Wechsel auf die Insel im Sommer 2016 die Nummer "19". Auch auf Schalke zuvor zierte diese Nummer sein Shirt.