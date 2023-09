FC Bayern in Leipzig mit Thomas Müller, Min-Jae Kim und Dayot Upamecano

Im Pokalspiel musste Bayern-Trainer Thomas Tuchel noch improvisieren. Nun sieht die Personallage beim FC Bayern wieder deutlich besser aus.

WAS IST PASSIERT? Bayern München kann im Bundesliga-Topspiel bei RB Leipzig am Samstag (18.30 Uhr) wohl wie erhofft auf Routinier Thomas Müller sowie das Innenverteidiger-Duo Min-Jae Kim und Dayot Upamecano zurückgreifen. Das bestätigte Trainer Thomas Tuchel am Freitag.

Alle drei Spieler hatten unter der Woche im Pokalspiel bei Preußen Münster (4:0) gefehlt.

WAS WURDE GESAGT? Im Training hätten sie danach jedoch "keine weitere Reaktion" gezeigt, sagte Tuchel und ergänzte: "Wenn alles so bleibt, können alle drei mit in den Kader." Beim Abschlusstraining am Freitagnachmittag war das Trio dabei.

Auch die Rückkehr von Manuel Neuer steht kurz bevor. Der Kapitän bestritt am Donnerstag erstmals seit seinem Beinbruch im Dezember wieder Teile des Mannschaftstrainings. "Es ist ein weiterer Schritt", sagte Tuchel. Vom vollen Mannschaftstraining sei Neuer allerdings "noch ein paar Tage oder Wochen entfernt", so der 50-Jährige: "Sobald er voll drin ist, können wir drüber reden, wann er im Tor steht."

DIE BILDER ZUR NEWS:

Nächstes Spiel Bundesliga RBL FCB Info

Getty Images

Getty

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Gegen RB werden die Münchner auch auf Revanche aus sein: Die vergangenen zwei Pflichtspiele gegen die Sachsen hatten die Bayern in der Bundesliga (1:3) und im Supercup (0:3) verloren.