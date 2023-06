FC Bayern legt offenbar Veto bei Malik Tillman ein und holt ihn nach München zurück

Bei den Rangers trumpft Malik Tillman auf - und deswegen will ihn der FC Bayern wohl zurück nach München holen.

WAS IST PASSIERT? Der FC Bayern München hat bei Malik Tillman von einem Veto Gebrauch gemacht und den zuletzt an die Rangers nach Glasgow ausgeliehenen Stürmer nach München zurückbeordert. Das berichtet der kicker.

WAS IST DER HINTERGRUND? Die Rangers hatten sich bei der Leihe ein Kaufoption gesichert: Für sechs Millionen Euro hätten die Schotten den 21-Jährigen verpflichten können. Allerdings gab es in der Vereinbarung auch ein Vetorecht des FC Bayern - und dieses hat der deutsche Meister nun dem Bericht zufolge genutzt.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty

WIE GEHT ES WEITER? Wie es nun weitergeht, ist offen. Geben die Rangers ein besseres Angebot ab, könnte Tillman trotzdem in Schottland bleiben. Andernfalls wäre der FCB bereit, Tillman erneut zu verleihen - oder an einen anderen Bieter zu einem höheren Preis zu verkaufen.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Tillman kam in der abgelaufenen Saison in 28 Liga-Duellen in der Premiership auf zehn Tore und vier Vorlagen. In der Champions League blieb er in fünf Partien ohne Scorerpunkt.