FC Bayern - Lahm mahnt "Vorbildfunktion" von Kimmich an: "Wie kommt er zu der Meinung?"

Philipp Lahm hinterfragt die Haltung seines ehemaligen Mitspielers Joshua Kimmich im Hinblick auf dessen Impfverweigerung.

Für DFB-Ehrenspielführer Philipp Lahm ist es unverständlich, dass Nationalspieler Joshua Kimmich von Bayern München bisher auf eine Corona-Impfung verzichtet.

"Ich lese relativ viel, und da informiere ich mich eben. Und ich habe nicht so viele gelesen, die gesagt haben: Impfen ist schlecht", sagte Lahm bei der Diskussionsreihe der Süddeutschen Zeitung "München redet". Als Fußball-Profi habe man eine "Vorbildfunktion" und sei "Multiplikator".

Auf die Frage, ob er als Kapitän des FC Bayern oder des DFB-Teams auf einen ungeimpften Mitspieler zugegangen wäre, antwortete Lahm (37): "Ja. Ich glaube, das wäre auch meine Aufgabe gewesen, mit ihm zu reden, ihn davon zu überzeugen."

Über den Impfstatus von Kimmich ist eine Debatte entbrannt, nachdem der 26-Jährige am Samstag bestätigt hatte, noch nicht geimpft zu sein. Er habe Bedenken wegen möglicher Langzeitfolgen, sagte Kimmich. "Die Meinung kann man ja haben", so Lahm. Für ihn stelle sich aber die Frage: "Wie kommt er zu der Meinung?"

Lahm über Kritik an WM in Katar: "Den Druck nicht nur auf die Spieler legen"

Lahm, Weltmeister von 2014 und OK-Chef für die EURO 2024 in Deutschland, ging bei der SZ-Veranstaltung im Residenztheater auch auf die Kritik an WM-Gastgeber Katar ein. "Fußball ist Teil der Gesellschaft. Ich würde mir von der Regierung eine Haltung wünschen zum Thema WM in Katar. Man kann den Druck nicht nur auf die Spieler legen", sagte er.

In seiner Zeit als Kapitän des FC Bayern habe er das Gespräch mit der Klubführung gesucht, als es auch in der Mannschaft Debatten gegeben habe, ob es wegen der Menschenrechtslage richtig sei, Trainingslager in Katar abzuhalten. Am Ende allerdings ergebnislos. Der FC Bayern steht wegen seiner Verbindung nach Katar sogar bei den eigenen Fans in der Kritik.