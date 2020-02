FC Bayern siegt souverän in Köln: "Hätten bis zu zehn Tore schießen müssen"

Der FC Bayern feierte gegen Köln einen ungefährdeten 4:1-Sieg und ist damit wieder Tabellenführer. Die Stimmen zum Spiel.

Durch einen souveränen 4:1-Auswärtssieg beim 1.FC Köln hat sich der FC Bayern wieder an die Spitze der Bundesligatabelle geschoben. Bereits nach zwölf Minuten stand es 3:0 aus Sicht der Münchner.

Im Anschluss äußerten sich die Beteiligten bei Sky zum Spiel.

Manuel Neuer über...

... das Spiel : So, wie wir hier begonnen haben, damit konnte man nicht rechnen. Ich habe schon mit mehr Gegenwehr am Anfang gerechnet, aber wir haben auch die ersten Chancen, die wir hatten, eiskalt ausgenutzt, das war wirklich gut gespielt.

... die Frage, ob man sich die mangelnde Chancenverwertung vorwerfen muss : Wir müssen uns das vorwerfen. Wir hätten heute bis zu zehn Tore schießen können. Hier war auf jeden Fall mehr drin als das 4:1. Mich ärgert einfach, dass wir nicht konstant so weitergespielt haben, wie in der ersten Halbzeit, weil wir uns das Leben dann selber schwer machen.

... die Frage, ob es Zweifel an der Meisterschaft gibt : Wir müssen einiges dafür tun, das ist ja klar. Erstmal zweifeln wir sowieso nicht bei uns, weil wir eine tolle Mannschaft und starke Spieler haben und wir glauben daran, dass wir Deutscher Meister werden können, deshalb stehen wir jetzt auch oben. Wir wollen alles dafür tun und so auch weiter in die nächsten Spiele gehen.

Hansi Flick über...

...das Spiel und die zweite Halbzeit: Mich ärgert, dass wir da pomadig sind. Die erste Halbzeit war super. Da war ich sehr zufrieden mit der Art und Weise, wie wir da gerade auch auswärts aufgetreten sind. Aber die zweite Halbzeit war so, dass man eher ein bisschen verärgert über die 90 Minuten ist.

Serge Gnabry (Doppeltorschütze) zur Frage, ob man sich die mangelnde Chancenverwertung vorwerfen muss : Klar, weil wir viele Chancen liegengelassen haben. Nichtsdestotrotz haben wir drei Punkte und fahren happy nach Hause.

Köln-Keeper Timo Horn: "Das darf uns nicht passieren"

Timo Horn zum Spiel : In der ersten Halbzeit haben wir die ersten Minuten komplett verschlafen, das darf uns so nicht passieren. Auf der anderen Seite wollte Bayern, wie schon in Mainz, das Spiel schnell entscheiden und sind angerannt wie die Feuerwehr und wir sind gar nicht in die Zweikämpfe gekommen. Wir kassieren direkt das erste Tor nach zwei Minuten und das zweite nach fünf Minuten und dann ist es natürlich brutal schwer gegen so eine Weltklasse-Mannschaft zurückzukommen. Die zweite Halbzeit war ausgeglichener, da haben wir verhältnismäßig viele Chancen gehabt. Spätestens mit dem 4:0 war es dann entschieden.

Mark Uth zum Spiel: Es war schwer, die Bayern zu greifen. Gerade im Mittelfeld. Wir hatten das Gefühl, dass sie im Mittelfeld in einer Zwei-Mann-Überzahl waren. Sie machen die Tore eiskalt in der ersten Halbzeit und dann läufst du 90 Minuten hinterher. Ich finde, wir haben es in der zweiten Halbzeit sehr, sehr gut gemacht.