Das Ende des 2. Bundesligaspieltags steht an - im neunten und letzten Spiel trifft der 1. FC Köln auf den FC Bayern München. Anpfiff in der Allianz Arena ist heute um 17.30 Uhr.

Es klingt irre - aber dem 1. FC Köln winkt heute ein Platz an der Tabellenspitze: Sollte der Effzeh gewinnen, zöge man am VfL Wolfsburg vorbei. Falls die TSG Hoffenheim nicht gewinnt (spielt um 15.30 Uhr gegen Union Berlin - hier geht's zum LIVE-TICKER), stände man an erster Stelle.

Köln kann also heute Erster werden und der FC Bayern München nicht - ein ungewöhnliche Konstellation. Nach dem Supercup-Sieg gegen den BVB (Borussia Dortmund) ist die Stimmung an der Säbener Straße aber wiederhergestellt.

Köln und Bayern können mit dem Saisonstart mehr oder weniger zufrieden sein - heute könnte es für eins der beiden Teams die erste Saisonniederlage geben. Goal erklärt, wieso das Spiel der Bundesliga nicht auf Sky gezeigt wird.

Bundesliga heute LIVE - FC Bayern München vs. 1. FC Köln im Überblick

Begegnung FC Bayern München vs. 1. FC Köln Datum Sonntag, 21. August 2021 Uhrzeit 17.30 Uhr Ort Allianz Arena | München

Darum zeigt Sky heute nicht FC Bayern München - 1. FC Köln: Die Übertragung der Bundesliga im TV

Das Wochenende neigt sich dem Ende entgegen, als krönender Abschluss können sich Fußballanhänger:innen in ganz Deutschland auf ein Fußballspiel des Rekordmeisters freuen.

Keine Rechte für Sky: Darum läuft FCB vs. 1. FC Köln nicht im TV

Wie unschwer an der Überschrift des Artikels zu erkennen ist, wird die Begegnung heute nicht auf Sky übertragen. Wieso ist das so und gibt es eine passende Alternative zum Pay-TV-Sender?

Bundesligafans, die in den letzten Spielzeiten bereits das deutsche Oberhaus verfolgt haben, dürften reichlich verwirrt sein: Schließlich waren in den letzten Jahren nicht nur die Samstags-, sondern auch die Sonntagsspiele um 15.30 und 17.30 Uhr auf Sky zu sehen!

DAZN statt Sky: So seht ihr heute FC Bayern München - 1. FC Köln LIVE

Das hat sich in dieser Saison geändert: Der Fernsehsender aus Unterföhring hat die Übertragungslizenzen für diese Zeiten nicht mehr - stattdessen überträgt Sky nur noch die Begegnungen am Samstag (15.30 Uhr und 18.30 Uhr).

Statt Sky hat dafür der Streamingdienst DAZN jetzt das Recht, die Spiele am Sonntag LIVE zu übertragen. Das dürfte viele Zuschauer:innen freuen, schließlich kann man DAZN unter bestimmten Voraussetzungen kostenlos verfolgen - wie das geht erklären wir im Laufe des Artikels.

Kein Sky, dafür kostenloser LIVE-STREAM dank Probemonat: Die DAZN-Übertragung der Bundesliga

Seit mehreren Jahren ist DAZN Partner der Bundesliga und überträgt diese, dabei wird der Streamingdienst für die große Mühe, die man sich in Ismaning macht, sehr von den Fans wertgeschätzt. Heute gibt es beispielsweise eine Stunde Vorberichterstattung mit unter anderem Neuzugang Laura Wontorra.

Beginn der Übertragung : 16.30 Uhr

: 16.30 Uhr Anstoß : 17.30 Uhr

: 17.30 Uhr Plattform : DAZN

: DAZN Moderation : Laura Wontorra

: Laura Wontorra Kommentar : Jan Platte

: Jan Platte Expertise: Ralph Gunesch

FC Bayern München vs. 1. FC Köln heute LIVE und kostenlos auf DAZN

DAZN überträgt heute also die Bundesliga, sowohl Hoffenheim - Union Berlin als auch FC Bayern München vs. 1. FC Köln sind hier heute zu sehen, Das freut viele Fans, allerdings haben manche noch Fragen.

So wollen sicherlich viele Anhänger:innen die Begegnungen der Bundesliga heute am Fernseher verfolgen. Das ist mit der kostenlosen DAZN-App problemlos möglich - entweder per Smart-TV, oder aber PC/Spielekonsole an mit dem Flachbildschirm verbinden.

Sky zeigt heute nicht FC Bayern München vs. 1. FC Köln LIVE: Die Bundesliga im LIVE-STREAM auf DAZN

Wir haben es bereits das ein oder andere Mal erwähnt: Nicht Sky, sondern DAZN überträgt heute die Bundesliga im LIVE-STREAM. Einige wichtige Informationen, über die wir noch nicht geschrieben haben, erklären wir jetzt.

Bundesliga kostenlos sehen: Das ist der DAZN Probemonat!

Wir fangen beim beliebtesten Feature des Streamingdiensts an: Der DAZN Probemonat. 30 Tage lang Spitzensport ohne Einschränkungen und ohne Kosten? Klingt nach einem Traum, ist aber die wunderschöne Realität.

Dabei ist der Probemonat nicht nur kostenlos, er ist auch unverbindlich. Im Klartext: Ihr könnt während des Monats jederzeit problemlos kündigen, um im Anschluss kein kostenpflichtiges Abonnement abzuschließen.

Zwei Möglichkeiten: So günstig ist DAZN nach dem Probemonat

Wenn der Probemonat abgelaufen ist und ihr weiterhin DAZN benutzen wollt müsst ihr aber ein solches kostenpflichtiges Abonnement abschließen, wobei es zwei Optionen gibt. Das Monatsabo und das Jahresabo haben genau das gleiche Programm im Angebot und unterscheiden sich nur in Kosten und Laufzeit.

Monatsabo: 14,99 Euro pro Monat | 179,88 Euro pro Jahr | Monatlich kündbar | Monatliche Zahlung

Jahresabo: 149,99 Euro pro Jahr | knapp 12,50 Euro pro Monat | Jährlich kündbar | Jährliche Zahlung

Das gesamte Angebot von DAZN: So viel LIVE-Sport gibt es in Deutschland nur hier

Bundesliga heute LIVE: Die Aufstellungen vom FC Bayern München und dem 1. FC Köln

