FC Bayern: Nur dann greift wohl die Klausel von Yann Sommer

Einem Medienbericht zufikge ist nun bekannt, unter welchen Umständen Yann Sommers Ausstiegsklausel beim FC Bayern gültig ist.

WAS IST PASSIERT? Gerüchten zufolge ist sich Yann Sommer mit Inter Mailand weitestgehend über einen Wechsel nach Italien einig. Doch das heißt nicht, dass ihn der FC Bayern zeitnah abgeben wird.

WAS IST DER HINTERGRUND? Zwar gibt es eine Klausel im Vertrag des Schweizers, wie Aufsichtsrat Uli Hoeneß am Samstag selbst bestätigt hat, doch greift diese nach Bild-Informationen erst, wenn Manuel Neuer mindestens drei Pflichtspiele absolviert hat. Und das wird aller Voraussicht nach nicht allzubald passieren. Neuer wird voraussichtlich sowohl den Super Cup am 12. August als auch den Bundesliga-Auftakt in Bremen am 18. August verpassen.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

imago/GOAL

WIE GEHT ES WEITER? Bis dahin haben die Bayern offenbar kein Interesse, Sommer abzugeben, jedenfalls nicht, bevor ein besserer Keeper gefunden ist. Und hier soll die Suche weitergehen. Laut Informationen von sky ist der Georgier Giorgi Mamardashvili vom FC Valencia kein Thema mehr beim Rekordmeister, ebensowenig soll Oliver Baumann (Hoffenheim) ernsthaft diskutiert worden sein.

Laut Bild soll es derweil aber erste Gespräche mit Kamil Grabara vom FC Kopenhagen gegeben haben. Der Pole sei durchaus an einem Wechsel interessiert, heißt es weiter. Weitere Namen, die immer mal wieder genannt werden, sind der marokkanische Nationalkeeper Yassine Bounou (Sevilla) sowie Robert Sánchez (Brighton), doch konkret scheinen diese allesamt nicht zu sein.