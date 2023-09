FC Bayern: Kingsley Coman und Raphaël Guerreiro zurück

Beim FC Bayern München feiern ein Leistungsträger und ein Neuzugang ihr Comeback..

WAS IST PASSIERT? Bayern München kann bei den kommenden Aufgaben wieder mit Kingsley Coman und Raphaël Guerreiro planen. Das Duo kehrte am Montag ins Mannschaftstraining beim deutschen Rekordmeister zurück.

WAS IST DER HINTERGRUND? Coman hatte das Bundesliga-Spitzenspiel gegen Bayer Leverkusen (2:2) am vergangenen Freitag wegen muskulärer Probleme verpasst. Neuzugang Guerreiro musste wegen eines Muskelbündelrisses in der rechten Wade seit Ende Juli pausieren und wartet noch auf sein Pflichtspieldebüt für die Bayern.

WIE GEHT ES WEITER? Die erste Gelegenheit böte sich schon am Mittwoch (21.00 Uhr): Dann treffen die Münchner zum Auftakt der Gruppenphase der Champions League auf Manchester United.

