FC Bayern: Hansi Flick erklärt, warum Kingsley Coman im Champions-League-Finale gegen PSG spielte

Im Abschlusstraining stand Kingsley Coman noch nicht in der Startelf, beim Anpfiff gegen PSG aber tat er es. Hansi Flick verrät, wie es dazu kam.

Hansi Flick, Triple-Trainer des FC Bayern, hat klargestellt, dass die Startelfnominierung von Siegtorschütze Kingsley Coman im Champions-League-Finale gegen "eine Bauchentscheidung" gewesen sei, die erst in letzter Minute getroffen wurde. "Bei Kingsley fiel die Entscheidung letztendlich einige Stunden vor dem Anpfiff", sagte Flick im Interview mit der Sport Bild.

Im Abschlusstraining stand noch Perisic in der ersten Elf, der auch in den vorherigen Runden des Finalturniers den Vorzug erhalten hatte: "Ich hatte eine Tendenz. Aber ganz ehrlich: Ich habe im Abschlusstraining nicht geblufft. Ich lasse mir die Entscheidungen gerne offen. Ich kann nicht genau benennen, was am Ende den Ausschlag für Kingsley gegeben hat."

Hansi Flick: CL-Sieg "intensiver" als der WM-Titel 2014

Er hätte auch keinen Fehler gemacht, "wenn ich Ivan Perisic oder Philippe Coutinho aufgestellt hätte: Ivan hat es in den Spielen zuvor super gemacht, Philippe war in den Trainingseinheiten auf einem Top-Niveau, er ist körperlich topfit und hat viel Selbstvertrauen. Es war gut, dass wir diese Optionen hatten."

Bei der Entscheidungsfindung seien neben dem gesamten Trainerteam auch einige Spieler involviert gewesen, "um dann so eine Entscheidung mit noch mehr Argumenten" zu untermauern. "Es ist immer schöner, wenn du als Trainer weißt, was die anderen denken, wenn du Führungsspieler einbeziehen kannst. Wir unterhalten uns viel, am Ende trifst du als Trainer die Entscheidung."

Außerdem erklärte Flick, dass der Triumph von Lissabon mit dem FCB für ihn persönlich sogar den WM-Sieg 2014, den er als Co-Trainer erlebte, übertreffe: "Ich hatte schon vor der WM 2014 Turniere mitgemacht, war vor den Spielen und um die Spiele herum relativ relaxt. Nun war die Situation eine andere, eine ganz besondere: Ich stand dem Trainerteam vor, war für die Mitarbeiter, den Staff und die Mannschaft verantwortlich. Es war daher etwas anderes jetzt, intensiver."