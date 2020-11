FC Bayern: Kingsley Coman gibt nach Verletzung Entwarnung

Die Verletzung von Bayerns Kinsgley Coman, die er sich im Lager von Frankreichs Nationalteam zugezogen hat, hat sich als harmlos herausgestellt.

Offensivspieler Kingsley Coman vom hat sich im Training der französischen Nationalmannschaft doch nicht so schlimm wie zunächst befürchtet am Knöchel verletzt. "Es ist nichts Schlimmes", sagte er der Bild. Coman hatte am Mittwoch Frankreichs Testspiel gegen (0:2) verpasst.

Wie das französische Portal RMC Sport berichtete, hatte Coman im Abschlusstraining einen Schlag auf den Knöchel bekommen. Nun steht einem Einsatz im Nations-League-Kracher in am Samstag nichts im Weg.

Coman immer wieder verletzt

Für den verletzungsanfälligen Flügelspieler, der seit 2015 169-mal für den FC Bayern im Einsatz war, ist das eine gute Nachricht. In der aktuellen Saison fehlte er bereits wegen einer Corona-Quarantäne sowie muskulären Problemen, in der Vorsaison zwang ihn eine Kapselverletzung zu einer mehrwöchigen Pause.

Mehr Teams

Der FC Bayern musste zuletzt die verletzten Alphonso Davies, Benjamin Pavard und Joshua Kimmich ersetzen. Während bei Pavard mit einer zeitnahen Rückkehr zu rechnen ist, fehlt Kimmich nach einer Meniskus-OP bis mindestens Januar.