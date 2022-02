FC Bayern: Kingsley Coman begründet Verbleib in München

Kingsley Coman hat im Zusammenhang mit seiner Vertragsverlängerung beim FC Bayern Trainer Julian Nagelsmann als entscheidenden Faktor bezeichnet.

"Er hat mir von Anfang an gesagt, dass er mich unterstützt, ich sehr wichtig für ihn und die Mannschaft bin und er mich gerne behalten möchte", sagte Coman in einem Sport1-Interview und berichtete von WhatsApp-Nachrichten seines Trainers.

FC Bayern: Coman will "etwas zurückgeben"

"Er ist ein Trainer, der viel mit seinen Spielern im Austausch ist, nicht nur mit mir. Ich mag ihn und auch seine Denkweise von Fußball. Das hat mir die Entscheidung erleichtert", ergänzte Coman.

Nach vielen Gesprächen mit den Verantwortlichen sei ihm klar gewesen: "Ich habe hier doch alles, also muss ich mich auch nicht anderweitig umschauen. Der FC Bayern ist wie eine Familie. Wenn du so viel Hilfe bekommst wie ich, gerade nach meiner Herz-OP zu Beginn der Saison, willst du natürlich auch etwas zurückgeben."

Der 25-jährige Franzose hatte Anfang Januar seinen Vertrag beim Rekordmeister bis 2027 verlängert. Der Siegtorschütze im Champions-League-Finale 2020 dachte im vergangenen Sommer aber auch über einen Vereinswechsel nach.

Coman trauert verpasstem WM-Triumph nicht nach

"Es waren viele Dinge. Ich habe hier so viel erlebt, so viele Titel gewonnen. Natürlich fragst du dich da, ob du etwas anderes probieren sollst. Ich musste deshalb nachdenken und herausfinden, was ich will und wohin ich will", berichtete Coman. Er habe sich die Zeit genommen und sich schließlich im Dezember für einen Verbleib entschieden.

Dem verletzungsbedingt verpassten WM-Triumph 2018 trauert Coman nicht nach - ganz im Gegenteil. Er sei "sogar glücklich, nicht bei der WM dabei gewesen zu sein! Ich habe während des Turniers meine heutige Frau kennengelernt. Das wäre wahrscheinlich nicht passiert, hätte ich die WM gespielt. Und jetzt sind wir verheiratet und haben Kinder zusammen! Alles gut also", sagte der französische Nationalspieler.