FC Bayern: Kahn erklärt Debatte um Lewandowski-Nachfolger für beendet

Holen die Bayern noch einen Nachfolger für Robert Lewandowski? Offenbar nicht, wie Oliver Kahn nun deutlich machte.

Oliver Kahn hat die Debatte um einen fehlenden echten Neuner beim FC Bayern München nach dem Abgang von Robert Lewandowski für beendet erklärt und damit auch einen Transfer von Cristiano Ronaldo endgültig ausgeschlossen.

"Es gibt da keine Diskussion", sagte Kahn dem kicker nach dem 5:3-Sieg der Bayern im Supercup gegen RB Leipzig.

Kahn: "In der Offensive haben wir sehr viele Möglichkeiten"

Dabei ließ der 53-Jährige durchklingen, dass man bei den Bayern trotz des Abgangs von Torjäger Lewandowski zum FC Barcelona ohne weitere Neuverpflichtung für die Position des Mittelstürmers plant. "In der Offensive haben wir sehr viele Möglichkeiten", betonte Kahn.

Man habe gesehen, "wie viele Möglichkeiten nach vorne sich uns bieten, welche unterschiedlichen Überraschungsmomente und was für unglaublich gute Fußballer wir da haben, was für eine Geschwindigkeit wir ins Spiel bringen können durch viele extrem schnelle Spieler", ergänzte Kahn.

In Leipzig bildeten Neuzugang Sadio Mane und Serge Gnabry eine Art Doppelspitze. "Heute war das stark", analysierte Kahn die Grundordnung ohne echten Stoßstürmer: "Und es ist nicht so, dass wir da nicht auch noch Optionen in der aktuellen Mannschaft haben. Joshua Zirkzee ist noch da, Eric Maxim Choupo-Moting, dann der junge Mathys Tel, der unglaublich gut trainiert. Wir hätten da Möglichkeiten."

Getty Images

Anfang vergangener Woche hatten sich die Bayern für 30 Millionen Euro die Dienste des 17 Jahre jungen Nachwuchsspielers Tel von Stade Rennes gesichert. Der französische Juniorennationalspieler ist in der Offensive flexibel einsetzbar, er kann sowohl im Zentrum als auch auf den Flügeln agieren.

Zirkzee könnte die Bayern allerdings noch verlassen, laut Sport1 soll der Niederländer nach der Verpflichtung von Tel um seine Einsatzzeiten fürchten und zu einem Wechsel tendieren. In der vergangenen Saison war Zirkzee an den RSC Anderlecht verliehen.