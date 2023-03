FC Bayern: Julian Nagelsmann zu Tottenham Hotspur? Entscheidung offenbar gefallen

Julian Nagelsmann ist angeblich der Top-Kandidat für den Trainerposten bei Tottenham, doch der Ex-Bayern-Coach will wohl nicht neu starten.

WAS IST PASSIERT? Der vom FC Bayern München entlassene Julian Nagelsmann hat offenbar kein Interesse daran, kurzfristig den Trainerposten bei den Tottenham Hotspur zu übernehmen. Das berichtet die Bild-Zeitung.

WAS WURDE GESAGT? Im Interview mit Sport1 riet Nagelsmanns ehemaliger Jugendtrainer Ernst Tanner zu einer Pause. Er sehe einen Job in der Premier League "als nächsten und logischen Schritt", erklärte der 49-Jährige, der Nagelsmann einst bei den Löwen betreut hatte und jetzt Sportdirektor bei Philadelphia Union ist. "Ob das jetzt in aller Hast und Eile Tottenham sein muss, wage ich mal zu bezweifeln. Ich würde ihm raten, erstmal eine Auszeit zu nehmen, zu reflektieren und keinesfalls vorschnell ins nächste Haifischbecken zu springen. "

WAS IST DER HINTERGRUND? Die Bayern hatten sich vergangene Woche überraschend vom 35-Jährigen getrennt und Thomas Tuchel als Nachfolger präsentiert. Nur wenige Tage entließen die Spurs Trainer Antonio Conte, was dazu führte, dass die Gerüchte um Nagelsmann und Tottenham noch einmal Fahrt aufnahmen: Laut The Times wollte der Klub umgehend Gespräche mit Nagelsmann aufnehmen.

Ein Job bei den Londonern ist für der geschassten Bayern-Coach aber kein Thema. LautBild will der seinen Rauswurf erst einmal sacken lassen und analysieren, bevor er einen weiteren Trainerjob annimmt. Er wird in den Medien auch als potenzieller Nachfolger von Carlo Ancelotti bei Real Madrid gehandelt.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Imago Images

Getty

WIE GEHT ES WEITER? Cristian Stellini wird Tottenham bis auf Weiteres trainieren, er war bislang Contes Co-Trainer.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Die Spurs liegen in der Premier League aktuell auf Rang vier, haben aber Verfolger Newcastle United (zwei Punkte und zwei Spiele weniger) im Nacken.