"Saßen in meinem Auto und weinten": Der FC Bayern sorgt für José Mourinhos schlimmsten Albtraum

Die Frage nach seiner bittersten Niederlage beantwortet José Mourinho klar und deutlich: Es geht um eine Pleite gegen den FC Bayern München.

José Mourinho ist ein Trainer, der seine Emotionen nur schwer zurückhalten kann - das dürfte so ziemlich jeder Fan schon mitbekommen haben. Wenn es gut läuft, dann jubelt der Portugiese ausgiebig und setzt manchmal sogar im Anzug zu einem Knierutscher auf dem Rasen an. Wenn es hingegen nicht läuft, arbeitet sich 'Mou' gerne und oft am Schiedsrichter oder den gegnerischen Fans und Spielern ab, die sich aus seiner Sicht gegen ihn und sein Team verschworen haben.

Dass aber auch leise und traurige Momente nach einer Mourinho-Niederlage existieren, überrascht schon ein wenig. Dass es der aktuelle Roma-Trainer auch noch offen eingesteht und davon erzählt, überrascht umso mehr.

Auf eine der Standard-Journalisten-Fragen an einen Trainer bei einem tiefergehenden Interview hat Mourinho immer dieselbe Antwort parat. "Welches war Ihre bitterste Niederlage?", wollte der Fragesteller wissen - und 'Mou' nannte sowohl der Marca 2020 als auch kurz darauf dem portugiesischen TV-Sender Sic ein besonderes Spiel: das Ausscheiden mit Real Madrid gegen Bayern München im Halbfinale der Champions-League-Saison 2011/12 durch ein 1:3 im Elfmeterschießen.

Getty Images

Ein 2:1 im Rückspiel nach 90 Minuten reichte Real nicht zum direkten Weiterkommen, vom Punkt vergaben Cristiano Ronaldo, Kaká und Sergio Ramos. "Das war das einzige Mal in meiner Karriere als Trainer, dass ich nach einer Niederlage geweint habe", bekannte Mourinho in der Marca. "Ich erinnere mich gut daran", fügte er hinzu.

Mourinho über die Real-Saison: "Wir waren die Besten"

"Aitor Karanka (Mourinhos Co-Trainer, Anm. d. Red.) und ich kamen vor meinem Haus an. Wir saßen in meinem Auto und weinten", so Mourinho, der auch eine Erklärung lieferte, warum ihn dieses Ausscheiden dermaßen aus der emotionalen Bahn geworfen hatte. "Es war sehr hart für uns, denn wir waren in dieser Saison die Besten."

Bei Sic führte er diese Erklärung weiter aus: "Wir haben in LaLiga den Titel geholt und dabei alle Punkte- und Tor-Rekorde pulverisiert. Wir hätten auch das Finale gewonnen, daran gibt es keinen Zweifel", so Mourinho.

Getty Images

Die Bayern freuten sich zwar an diesem denkwürdigen Abend in Madrid, doch kurz darauf waren sie es, die bittere Tränen vergossen. Denn nach dem Halbfinal-Triumph folgte das Drama im 'Finale dahoam' - der Niederlage im Elfmeterschießen gegen den FC Chelsea.