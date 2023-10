FC Bayern: Offenbar kein Vertrag für Jérôme Boateng

Nach seinem mehrtägigen Probetraining bekommt Boateng doch keinen Vertrag bei den Bayern. Dafür verantwortlich sind aber nicht nur die Fans.

WAS IST PASSIERT? Bayern München hat sich offenbar gegen eine Verpflichtung von Jérôme Boateng entschieden. Das berichtete die Bild-Zeitung am Freitag. Demnach haben sich die Verantwortlichen des Fußball-Rekordmeisters wegen des neu aufzurollenden Prozesses gegen den 35-Jährigen dazu entschlossen, Boateng keinen Vertrag anzubieten.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Weltmeister von 2014 hatte seit Sonntag am Training der Münchner teilgenommen und sollte ursprünglich als Ersatz für die dünn besetzte Defensive verpflichtet werden. Die Verantwortlichen betonten hinsichtlich des Prozesses gegen Boateng immer wieder die Unschuldsvermutung, jedoch wurde an dem Plan der Münchner zunehmend Kritik laut.

WIE GEHT ES WEITER? Boateng, der nach zwei Jahren bei Olympique Lyon derzeit vereinslos ist, war im November 2022 wegen Angriffen auf seine Ex-Freundin zu einer Geldstrafe von insgesamt 1,2 Millionen Euro verurteilt worden. Nachdem das Bayerische Oberste Landesgericht die Verurteilung wegen Körperverletzung und Beleidigung zuletzt aufhob, wird der Prozess nun ein weiteres Mal aufgerollt.