FC Bayern: Jamal Musiala wünscht sich Jude Bellingham als Mitspieler

Als Jugendliche kickten die beiden zusammen für England - und Jamal Musiala wünscht sich, in Zukunft noch einmal mit Bellingham zusammenzuspielen.

WAS IST PASSIERT? Jamal Musiala vom FC Bayern München hat sich gewünscht, in Zukunft noch einmal mit Jude Bellingham von Borussia Dortmund zusammenzuspielen.

WAS WURDE GESAGT? "Mit Jude Bellingham nochmal zu spielen, wäre richtig cool", sagte Musiala im Interview mit der Sport Bild.

WAS IST DER HINTERGRUND? Bellingham und Musiala kennen sich als Mitspieler aus den Jugend-Mannschaften der Engländer. Noch bis zur U21 lief Bayerns Top-Talent für den Nachwuchs der Three Lions auf - mit einer kurzen Ausnahme bei Deutschlands U16 in einer Abstellungsperiode 2018. Da beide Spieler zum 2003er-Jahrgang gehören, spielten sie dort häufiger zusammen.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Jamal Musiala hat genau wie Jude Bellingham den Durchbruch in der Bundesliga geschafft. Musiala kommt in der laufenden Saison auf neun Tore und sieben Vorlagen in 14 Liga-Spielen für den FC Bayern.

Er ist genauso bei der WM mit dabei wie Bellingham, der drei Tore und zwei Vorlagen bislang für den BVB in der Bundesliga beisteuerte.