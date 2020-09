FC Bayern: Erstes Angebot an Inter Mailand für Ivan Perisic?

Ivan Perisic hat zuletzt mächtig Eigenwerbung betrieben und könnte nun doch über diese Saison hinaus das Trikot des FC Bayern München tragen.

Der FC Bayern hat offenbar ein erstes Angebot für Ivan Perisic abgegeben. Das vermeldet der gut vernetzte italienische Journalist Fabrizio Romano, der unter anderem für den Guardian arbeitet. Demnach bietet der Champions-League-Sieger zwölf Millionen Euro, um Perisic nach seiner Leihe in der abgelaufenen Saison fest zu verpflichten. , wo Perisic noch bis 2022 unter Vertrag stehe, fordert angeblich aber mindestens 15 Millionen Euro Ablöse. Die im Leihvertrag verankerte Kaufoption in Höhe von 20 Millionen Euro zog der FCB nicht.

Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge hatte zuletzt bestätigt, dass man dennoch weiterhin über eine Verpflichtung von Perisic (31) nachdenke. Man befinde sich diesbezüglich in Verhandlungen mit den Nerazzurri und seinem "guten Freund", Inter-Manager Guiseppe Marotta, sagte er der Welt am Sonntag. Die Bild berichtete zudem am Dienstag, Rummenigge selbst führe die Gespräche mit seinem Ex-Klub.

Bayerns Flügeloptionen bald Gnabry, Coman, Sane und Perisic?

"Er macht keine spektakulären Dinge, aber statistisch gesehen schießt er Tore und gibt Vorlagen", hatte Rummenigge zuvor im Gespräch mit der Gazzetta dello Sport erklärt: "Sowohl ich als auch der Trainer mögen ihn sehr."

Perisic, der im vergangenen Sommer auf Leihbasis von Inter nach München kam, erzielte in 35 Einsätzen acht Tore und bereitete zehn vor. Beim FCB könnte er weiterhin die Rolle des Backups auf den Außenpositionen hinter Serge Gnabry, Kingsley Coman und Neuzugang Leroy Sane einnehmen.

Aufgrund des eng getakteten Terminplans in der anstehenden Saison sowie der Verletzungsanfälligkeit seiner Konkurrenten dürfte der Kroate im Falle einer Einigung auch zukünftig auf regelmäßige Einsatzzeiten kommen.