FC Bayern: Interesse an Florian Wirtz wohl weiterhin groß

Der Youngster von Bayer Leverkusen ist offenbar immer noch im Visier der Münchner. Mit dem Interesse sind die Bayern aber nicht alleine.

WAS IST PASSIERT? Das Interesse des FC Bayern an Florian Wirtz von Bayer Leverkusen ist offenbar weiterhin groß. Das geht aus einem Bericht aus dem Podcast Bayern Insider hervor.

WAS IST DER HINTERGRUND? Beim FCB ist man sich demnach bewusst darüber, dass auch internationale Topklubs wie beispielsweise Real Madrid ein Auge auf Wirtz geworfen haben. Ziel der Bayern ist es wohl, den Nationalspieler dennoch in der Bundesliga zu halten.

Für einen Transfer des Leverkuseners müsste man an der Säbener Straße aber sicherlich tief in die Tasche greifen. Wirtz steht bei Bayer noch bis 2027 unter Vertrag - und in Leverkusen würde man wohl mindestens 100 Millionen Euro an Ablöse für sein Supertalent haben wollen.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Wirtz wechselte 2020 vom 1. FC Köln nach Leverkusen. In der laufenden Saison kommt er bislang in zehn Pflichtspielen auf drei Tore und vier Assists.

